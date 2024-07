La Tesla Model Y si conferma l’auto elettrica più venduta in Europa, con 79.125 unità vendute nei primi cinque mesi dell’anno. Questo successo è accompagnato però da una diminuzione del 23,9% rispetto alle vendite dello scorso anno, quando superavano le 104.000 auto. Il calo è in parte attribuibile all’attesa per il nuovo modello che è stato recentemente avvistato in California.

L’attesa per la nuova Tesla Model Y è palpabile tra gli acquirenti. Se Tesla ha lanciato la nuova Model 3 Highland alla fine del 2023, per la nuova Model Y l’attesa sarà più lunga, come detto dallo stesso Musk. Il debutto dovrebbe probabilmente verificarsi all’inizio del prossimo anno. Le foto scattate alla periferia di Los Angeles rivelano che il nuovo modello Juniper che non avrà cambiamenti significativi nel design del tetto e delle portiere. Da cosa si capisce? Semplice, sono scoperti. Le parti anteriori e posteriori invece hanno modifiche che forse sono simili a quelle che abbiamo avuto con la Model 3 Highland.

La Tesla Model Y farà risalire gli introiti?

L’aggiornamento della Model 3 Highland ha portato ad un frontale più aggressivo. I fari sono diventati più sottili e il posteriore ha subito un cambiamento con luci integrate nel portellone. Queste modifiche potrebbero essere un’anticipazione delle novità che la Tesla applicherà sulla Model Y Juniper. Probabile anche che gli interni del SUV vengano aggiornati. Le novità potrebbero riguardare poi una revisione dello sterzo, con frecce direzionali integrate, e l’aggiunta di uno schermo posteriore per i passeggeri, così da creare un sistema di intrattenimento durante i viaggi.

Con il nuovo modello in arrivo, Tesla dovrà trovare strategie per mantenere le vendite dell’attuale Model Y. La domanda in calo potrebbe avere uno sbalzo positivo con l’arrivo dell’aggiornamento. Tesla potrebbe però dover incentivare le vendite con offerte speciali o per attirare i clienti. La speranza per la società è che le vendite non calino ulteriormente nei prossimi mesi, altrimenti sarebbero grossi guai. La Tesla Model Y rimane un punto di riferimento nel mercato delle auto elettriche in Europa, nonostante il calo delle vendite dovuto all’attesa per il nuovo modello. L’arrivo della Model Y Juniper potrebbe rinvigorire le vendite e rafforzare la posizione di Tesla sul mercato, grazie a miglioramenti estetici e tecnologici.