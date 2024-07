In occasione del Prime Day 2024, Anker SOLIX lancia una serie di offerte imperdibili per il mercato italiano. Dal 8 luglio fino al 21 luglio, i clienti potranno approfittare di sconti significativi su una selezione di prodotti all’avanguardia, ideali per chi cerca soluzioni energetiche sostenibili e innovative. Questa è un’opportunità unica per aggiornare i propri dispositivi con prodotti di alta qualità, approfittando di sconti e promozioni aggiuntive come il “Buy 1, Get 1 Free Gift”. Inoltre, tutti i prodotti acquistati durante il periodo promozionale sono garantiti al miglior prezzo per un mese a partire dalla data di acquisto. Vediamo nel dettaglio le offerte principali.

Offerte Principali

Solarbank 2 E1600 Pro

Prezzo di Listino : €1599 Prezzo in Offerta : €1399 Sconto : 12.5% Link : Solarbank 2 E1600 Pro Promozione Speciale : Acquistando questo prodotto, si riceverà in omaggio un Anker SOLIX Smart Meter del valore di €129 .



Solarbank 2 E1600 Plus

SKU : A17C33Z1 Prezzo di Listino : €1399 Prezzo in Offerta : €1199 Sconto : 14.3% Link : Solarbank 2 E1600 Plus Promozione Speciale : Acquistando questo prodotto, si riceverà in omaggio un Anker SOLIX Smart Meter del valore di €129 .



Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro + 2 435 W bifacial panel*

Prezzo di Listino : €2099 Prezzo in Offerta : €1699 Sconto : 19.1% Link : Solarbank 2 E1600 Pro + 2 Pannelli



Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Pro + 4 435 W bifacial panel*

SKU : B17C13ZB Prezzo di Listino : €2599 Prezzo in Offerta : €1999 Sconto : 23.1% Link : Solarbank 2 E1600 Pro + 4 Pannelli



Anker SOLIX Solarbank 2 E1600 Plus + 2 435 W bifacial panel*

SKU : B17C33Z4 Prezzo di Listino : €1899 Prezzo in Offerta : €1499 Sconto : 21.1% Link : Solarbank 2 E1600 Plus + 2 Pannelli



Promozione Buy 1, Get 1 Free Gift

Da oggi fino al 17 luglio, Anker SOLIX offre una promozione speciale “Buy 1, Get 1 Free Gift”. Ecco i dettagli:

Acquistando Solarbank 2 E1600 Pro o Solarbank 2 E1600 Plus sul sito di Anker SOLIX, si riceverà in omaggio un Anker SOLIX Smart Meter del valore di €129 .

sul sito di Anker SOLIX, si riceverà in omaggio un Anker SOLIX Smart Meter del valore di . Acquistando Anker SOLIX RS40P Rigid Solar Panel (445W IBC-Tech) sul sito di Anker SOLIX, si riceveranno in omaggio un Anker SOLIX Ground Mounting Brackets (2 paia).

Garanzia del Miglior Prezzo

Tutti i prodotti acquistati su Anker SOLIX durante il periodo promozionale sono garantiti al miglior prezzo per un mese a partire dalla data di acquisto. Questo significa che se trovate lo stesso prodotto a un prezzo inferiore entro 30 giorni dall’acquisto, Anker SOLIX si impegna a rimborsare la differenza.

Conclusione

Le offerte di Anker SOLIX per il Prime Day 2024 rappresentano un’opportunità straordinaria per investire in soluzioni energetiche sostenibili e innovative. Con sconti significativi e promozioni aggiuntive come il “Buy 1, Get 1 Free Gift”, non c’è momento migliore per aggiornare i propri dispositivi con prodotti di alta qualità. Non lasciatevi sfuggire queste occasioni uniche e visitate il sito Anker SOLIX per maggiori dettagli e per effettuare i vostri acquisti.

Tutti i dettagli delle offerte sono stati estratti dal file di informazioni fornito da Anker SOLIX e sono soggetti a variazioni. Si consiglia di visitare il sito ufficiale per le ultime novità e aggiornamenti. ​