Volkswagen è pronta a introdurre un nuovo modello elettrico nel mercato cinese. Si tratta del SUV elettrico ID.UNYX, di cui sono state appena diffuse le immagini ufficiali. Il suo lancio ufficiale sul mercato cinese è previsto per la metà di luglio.

La Volkswagen ID.UNYX è un SUV di dimensioni generose. Con una lunghezza di 4.663 mm, una larghezza di 1.860mm e un’altezza di 1.610mm. Mentre il passo misura 2.766mm. Il peso varia. Si parla di 2.166 kg per la versione a trazione posteriore (RWD). Per quella a trazione integrale (AWD) di 2.266 kg. Le immagini rivelano che il nuovo SUV elettrico di Volkswagen è molto simile alla Cupra Tavascan. Quest’ultima è destinata al mercato europeo. Le differenze tra i due modelli sono ridotte al minimo. Riguardando soprattutto i fari e alcuni dettagli dei paraurti.

Nuovo SUV Volkswagen in arrivo in Cina

Non sono state condivise foto ufficiali degli interni ma, secondo quanto riportato dalla stampa cinese, le immagini spia del passato mostrano un design interno molto simile a quello degli ultimi modelli della gamma ID di Volkswagen. Ciò include un piccolo schermo per la strumentazione digitale posizionato dietro il volante e un ampio display centrale per il sistema di infotainment. Sulla console centrale ci sono anche un pad per la ricarica wireless degli smartphone e due portabicchieri.

Secondo le informazioni fornite dal MIIT cinese, la Volkswagen ID.UNYX sarà disponibile con due configurazioni di powertrain. Quella base avrà un singolo motore elettrico da 170kW (231 CV). Mentre la versione superiore avrà una configurazione a doppio motore. Quest’ultima avrà trazione integrale. Inoltre, c’è potenza complessiva di 250kW (340CV). Entrambe le varianti avranno una velocità massima limitata elettronicamente a 160km/h. La batteria, fornita da CATL, avrà una capacità di 82,4 kWh. L’autonomia sarà di 621km per la versione a singolo motore e 565km per quella a doppio motore, secondo il ciclo cinese CLTC.