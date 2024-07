Ventisei anni dopo il debutto di Windows 95, una copia sigillata della prima edizione ha attirato l’attenzione del pubblico. Ciò grazie a Brad Silverberg, ex vicepresidente e product manager di Microsoft. La storia è iniziata quando Dave W. Plummer, un altro ex veterano di Microsoft, ha condiviso su Twitter una foto della sua copia di Windows 95 Special Edition ancora sigillata nel cellophane, ottenuta il giorno stesso del lancio. Ciò ha spinto Silverberg a rivelare di possedere un qualcosa di ancora più speciale. Ovvero la prima copia prodotta, accompagnata da una nota che certifica la sua provenienza dalle linee di produzione, precisamente alle 17:15 del venerdì 14 luglio 1995. Questa reliquia, che compirà 29 anni tra pochi giorni, rappresenta letteralmente. un pezzo di storia informatica, a quanto pare conservato gelosamente.

L’ eredità di Windows 95 nel contesto attuale della tecnologia

Ma non è ancora tutto. Silverberg ha anche condiviso dettagli emozionanti del periodo di sviluppo di Windows 95. Ha ricordato come lui e un altro dirigente, David Cole, approvarono il Golden Master quel pomeriggio, segnando l’inizio immediato della produzione. Ha raccontato di una festa celebrativa per il rilascio delle RTM (Release To Manufacturer). In cui una foto lo ritrae con due bottiglie di champagne in mano mentre veniva sommerso di panna spray. Questi aneddoti illuminano i giorni entusiasti e caotici del lancio di un sistema operativo rivoluzionario. Ma anche l’umanità dietro gli sforzi tecnologici che hanno cambiato il mondo.

Oggi, l’uso di Windows 95 è limitato e raramente citato, se non per ricordare gli ostacoli tecnologici che rappresentava all’epoca. Ma, per gli appassionati e gli storici della tecnologia, esso rappresenta un punto di svolta. Ad esempio, ha introdotto la barra delle applicazioni e il pulsante Start, innovazioni che hanno stabilito il modello per i successivi sistemi operativi Windows e influenzato il design di interfacce utente in generale.

Ad ogni modo, malgrado le sue limitazioni e le sfide tecniche dell’epoca, Windows 95 ha segnato un passo avanti molto importante nel rendere i computer più accessibili e intuitivi per le persone di tutto il mondo. Il suo impatto storico è evidente non solo nella memoria dei tecnologi, ma anche nel modo in cui ha aperto la strada a una generazione di sviluppatori e utenti verso una nuova era digitale.