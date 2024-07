Samsung Galaxy Tab S6 Lite lo hanno desiderato in tantissimi utenti nel corso degli ultimi anni, per questo motivo oggi apprendiamo con piacere la presenza di uno sconto importante su un prodotto disponibile nella sua 2024 edition, ovvero versione super aggiornata e moderna.

Il prodotto presenta un ampio display da 10,4 pollici di diagonale, un LCD TFT che mantiene quasi inalterate le qualità generali, con una risoluzione più che valida e sufficiente per la maggior parte degli utilizzi. Sotto il cofano trova posto un processore di assoluta qualità, capace di sopportare la maggior parte delle sollecitazioni, affiancato da una configurazione di base che prevede 4GB di RAM e 128GB di memoria interna espandibile (tramite microSD).

Samsung Galaxy Tab S6 Lite: offerte incredibili oggi su Amazon

Acquistare il tablet è decisamente più semplice di quanto abbiate mai immaginato, infatti gli utenti possono spendere solamente 249 euro per il suo acquisto, considerando giustappunto che il prezzo mediano dell’ultimo periodo è stato di 299 euro, quindi andando a risparmiare altri 50 euro. Lo potete acquistare collegandovi qui.

Il prodotto dispone di una batteria da 7040mAh, che riesce a garantire lunghe giornate di utilizzo, prima di dover ricorrere necessariamente alla presa a muro per la ricarica, anch’essa comunque sufficientemente rapida. Il sistema operativo è Android 14, con la promessa comunque di poter godere della grande esperienza della One UI, l’interfaccia proprietaria di Samsung, una delle migliori e più complete tra quelle in circolazione.

La versione in commercio prevede garanzia legale della durata di 24 mesi, che copre tutti i possibili difetti di fabbrica, ed oltretutto include anche la S Pen. Avete capito bene, avrete libero accesso ad una delle soluzioni più amate e richieste direttamente dal pubblico nazionale, e non solo.