Una nuova collaborazione tra Amazon e Microsoft sta per portare una novità molto attesa da tutti gli utenti nel mondo reale, sembra infatti che i tuoi colossi stiano rendendo disponibili il download della piattaforma Xbox cloud gaming disponibile per Amazon FireTV, il dongle pensato per rendere Smart le vostre televisioni in salotto.

Si tratta di un traguardo importante che molti utenti aspettavano da diverso tempo e che finalmente sta iniziando a dare segni di sé, e infatti è arrivata una comunicazione ufficiale che preannuncia la distribuzione dell’apposita applicazione grazie alla quale sarà possibile accedere al vasto catalogo di giochi disponibile, una volta installata basterà infatti effettuare l’accesso con le proprie credenziali per poi giocare senza nessun tipo di problema.

Il comunicato e la collaborazione

Daniel Rausch, vice presidente di Fire e Alexa ha dichiarato: “Siamo impegnati a rendere facile per i clienti l’accesso alle loro esperienze di intrattenimento preferite con Fire TV. Siamo entusiasti di collaborare con Microsoft per portare l’app Xbox su dispositivi Fire TV selezionati, in modo che i clienti possano godere di un’ampia libreria di giochi di alta qualità, permettendo loro di giocare a titoli straordinari senza bisogno di una console. Ora i clienti hanno ancora più modi per giocare ai loro giochi preferiti, ovunque si trovino, con solo una Fire TV Stick compatibile, un controller Bluetooth e un abbonamento a Game Pass Ultimate.”.

Non si sa ancora se tale possibilità sarà disponibile solo per Fire TV Stick 4K Max o Fire TV Stick 4K o anche per i modelli precedenti, sembra però che per giocare potrete tranquillamente utilizzare un controller Xbox, PlayStation 4 o 5 senza nessun tipo di problema.

Insomma tutto sembra essere pronto per l’esordio ufficiale della nota piattaforma di videogiochi di Microsoft, come se non bastasse molto presto saranno i Prime days ed è altamente probabile che in concomitanza di questa novità i dispositivi FireTV possano essere messi sotto sconto.