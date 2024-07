Il notebook HP presenta un prezzo di vendita letteralmente sgretolato su Amazon, valido solamente per pochissimo tempo, infatti gli utenti si ritrovano a poter approfittare di una delle migliori occasioni in circolazione, riuscendo a risparmiare molto più denaro del previsto.

Il modello attualmente in vendita è l’HP 15s-sq5001sl, un dispositivo che presenta processore Intel Core i5 di dodicesima generazione, con 8GB di RAM DDR4 ed una memoria interna di 512GB su SSD, utilissima per il salvataggio di informazioni di vario genere, oltre che essere molto più rapida di un classico hard disk meccanico. Il display è da 15,6 pollici, un IPS LCD che presenta comunque risoluzione massima FullHD, con trattamento antiriflesso assolutamente utile per la visione di contenuti anche sotto la luce solare diretta.

Correte subito sul nostro canale Telegram ufficiale, dove avrete i codici sconto Amazon gratis in esclusiva assoluta ed i prezzi migliori del momento.

HP: il laptop è scontatissimo oggi

Il notebook di casa HP può essere acquistato dal pubblico italiano ad un prezzo estremamente coinvolgente, dovete sapere infatti che il suo listino di 799 euro è ridotto di 329 euro, pari al 40% della suddetta cifra, così da poter arrivare ad investire solamente 479 euro per il suo acquisto, fruendo di garanzia legale di 24 mesi che copre i singoli difetti di fabbrica. Premete qui per l’acquisto.

Il sistema operativo è ovviamente Windows 11 Home, quasi senza personalizzazione software da parte di HP, sulla superficie si può trovare anche un comodo lettore SD, che risulta utilissimo per i content creator, mentre la webcam raggiunge una risoluzione massima in HD, a prima vista non qualitativamente lodevole, ma comunque perfettamente allineata con gli altri prodotti della medesima fascia di prezzo. La scheda grafica, nel caso in cui ve lo steste domandando, non è dedicata, trattasi della comunissima Intel Iris Xe, già vista ampiamente altrove, anche su fasce più alte.