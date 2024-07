Bluetti: tanti prodotti in offerta per l'Amazon Prime Day

Bluetti, pioniere della tecnologia nel campo dell’energia pulita, offre interessanti offerte su centrali elettriche portatili e generatori solari durante l’evento Amazon Prime Day di quest’anno, che si terrà dal 16 al 17 luglio (dalle 00:00 del 16 luglio fino alle 23:59 del 17 luglio). Vi attendono sconti imbattibili e coupon da non perdere, in questo modo Bluetti consente ai clienti di prepararsi per il campeggio estivo, le avventure in camper e altro ancora con soluzioni di alimentazione portatili economiche ed ecologiche.

Le migliori offerte Prime Day sui prodotti BLUETTI

BLUETTI AC200L: ideale per camper e campeggio, l’AC200L presenta un’uscita CA da 2.400 W e una capacità di 2.048 Wh, espandibile fino a 8.192 Wh. E’ in grado di alimentare frigoriferi, condizionatori e quasi qualsiasi cosa nel camper. Supporta 6 metodi di ricarica, inclusa quella solare da 1.200 W, e offre un controllo intelligente tramite l’app BLUETTI. Ora disponibile alla vendita a soli € 1.449 solo sul sito ufficiale.

Per avere questo prezzo durante il Prime Day (16/17 luglio), dovrete acquistarlo entro e non oltre il 15 luglio, ad un prezzo di 20 euro. Una cifra irrisoria se pensate che poi potrete godere di uno sconto di 150 euro.

BLUETTI AC180: amato dalla comunità dei camionisti, il BLUETTI AC180 è fatto su misura sia per la guida su lunghe distanze che per la fotografia all’aperto. Con 1.800 W di potenza nominale e una capacità di 1.152 Wh, mantiene i dispositivi essenziali funzionanti senza problemi anche in movimento. Dispone inoltre di ricarica rapida che porta la batteria dallo 0% all’80% in soli 45 minuti, perfetta per una ricarica rapida durante una pausa caffè. Il prodotto può essere acquistato durante il Prime Day, sia sul sito ufficiale che su Amazon, a 749 euro.

BLUETTI AC70: una delle centrali elettriche portatili più economiche dell’intera line-up, ha una capacità di 768Wh, con potenza di 1000W, ricarica turbo da 950W e passaggio all’80% in soli 45 minuti, con possibilità di ricaricarla tramite la presa solare rapida da 500W (in questo caso la ricarica avverrà in 2 ore circa). Il prodotto può essere acquistato sul sito ufficiale o su Amazon, al prezzo di soli 499 euro, contro i 749 euro previsti di listino.

Sorprese esclusive per il Prime Day

Un’ottima occasione si aggiunge a tutti gli sconti di cui vi abbiamo ampiamente parlato nei paragrafi precedenti, poichè dal 24 giugno al 15 luglio BLUETTI propone voucher speciali sul proprio sito ufficiale. I clienti possono spendere € 20, € 50, € 70 o € 90 per ricevere un coupon del valore rispettivamente di € 150, € 200, € 250 o € 350. Questi coupon sono applicabili a singoli ordini superiori a 1.500 € e sono validi fino al 31 luglio.