Play Store di Google: come avere app a pagamento gratis e la lista di oggi

Questa è la giornata in cui gli utenti Android possono festeggiare il solito evento settimanale: la possibilità di ottenere gratis dei titoli a pagamento. Questi, tutti presenti all’interno del Play Store di Google, sono rappresentati da giochi ed applicazioni di ottimo livello.

Come potete vedere nella lista in basso, ci sono alcuni titoli che abbiamo selezionato per i nostri lettori. Si tratta di alcuni dei contenuti più scaricati in assoluto, pur essendo in genere a pagamento. Fate presto e non lasciateveli scappare se volete godervi un’esperienza premium.

Play Store: gli utenti Android possono avere app e giochi gratis oggi

Quello che gli utenti Android devono assolutamente capire è che scaricare un’applicazione gratuitamente adesso comporta un vantaggio per il futuro: lo sarà per sempre. Ciò significa che, anche se non volete scaricare una delle applicazioni che trovate nell’elenco in basso, il consiglio è quello di farlo lo stesso. Anche se oggi questi titoli o parte di essi non dovessero servirvi, lo scenario potrebbe cambiare totalmente in futuro con una di queste applicazioni o con un gioco che potrebbe stimolare la vostra voglia. Se scaricherete oggi i titoli a pagamento presenti nel Play Store di Google Google sul vostro smartphone Android, potrete anche cancellarli subito dopo: in futuro potrete scaricarli di nuovo gratis.

Non importa se quei titoli saranno tornati a pagamento, sarà il vostro account Google a ricordare le vostre azioni del passato e a concedervi il privilegio di avere per sempre gratis quel titolo. Proprio per questo motivo, vi consigliamo di scaricare tutto e poi di cancellare quello che non vi occorre, così da far memorizzare al vostro account tutto quello che avete scaricato gratis.