Apple sembra pronta a fare un grande passo nel mondo dell’intelligenza artificiale, secondo le ultime rivelazioni di Mark Gurman. Il colosso di Cupertino non si limiterà a potenziare i suoi attuali dispositivi come l’HomePod, l’Apple Watch o il Vision Pro, ma introdurrà una novità assoluta: un robot da tavolo avanzato, alimentato dall’AI, che rappresenta una categoria di prodotto completamente nuova per Apple.

La nuova svolta AI di Apple

Il lancio di Apple Intelligence, previsto per la fine dell’anno, si concentrerà inizialmente su iPhone, iPad e Mac più recenti. Tuttavia, Gurman chiarisce che la nuova versione di Siri, tanto attesa, non sarà disponibile sui dispositivi smart home dell’azienda, almeno per ora. In passato si era parlato di un possibile HomePod con intelligenza artificiale avanzata, ma a quanto pare Apple ha deciso di puntare su un’idea ancora più innovativa.

Gurman, che aveva anticipato i piani di Apple nel campo della robotica già ad aprile, ha ora fornito dettagli aggiuntivi sul robot da tavolo. Questo dispositivo, dotato di robotica avanzata, sarà capace di movimentare un display per seguire i movimenti della testa durante una sessione FaceTime, imitando così le interazioni faccia a faccia. Inoltre, il robot sarà progettato per tracciare una persona specifica in una folla durante una videochiamata, offrendo un’esperienza di comunicazione molto più coinvolgente.

Il motivo per cui i dispositivi smart home esistenti non riceveranno subito il supporto per Apple Intelligence è probabilmente legato alla loro limitata potenza di elaborazione, insufficiente per gestire le richieste avanzate dell’intelligenza artificiale. Sebbene recenti indiscrezioni suggerissero l’arrivo di un HomePod con schermo, questo progetto potrebbe essere stato messo in secondo piano rispetto all’innovativo robot da tavolo.

Sembra che Apple stia preparando un cambiamento radicale nel mercato dei dispositivi domestici intelligenti, con l’introduzione di una tecnologia che potrebbe ridefinire il modo in cui interagiamo con l’intelligenza artificiale nella nostra vita quotidiana.