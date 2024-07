Adam Mosseri, capo di Instagram, ha recentemente delineato una nuova strategia per i Reel, annunciando un cambiamento di rotta mirato a preservare l’identità distintiva della piattaforma. Attraverso un post sul suo account ufficiale, Mosseri ha chiarito che Instagram non intende privilegiare video di lunga durata, poiché potrebbero compromettere la natura stessa della piattaforma.

Instagram e la preferenza dei video brevi

Secondo Mosseri, Instagram ha due obiettivi principali: facilitare le connessioni tra le persone e consentire loro di esplorare i propri interessi attraverso video di breve durata. Questi due obiettivi, ha sottolineato il dirigente, sono interconnessi in quanto un video breve potrebbe essere facilmente condiviso tra amici se piace. L’idea è che i video troppo lunghi potrebbero non favorire questo tipo di interazione e condivisione tra gli utenti.

Il dirigente ha evidenziato che i video di lunga durata, superiori ai 10 minuti, risultano meno propensi a incentivare l’interazione tra gli utenti. Questo implica che gli utenti potrebbero visualizzare meno contenuti generati dagli amici, interagire meno con loro e condividere meno contenuti tra loro.

“Se guardi un video di 10 o 20 minuti, vedi meno contenuti dagli amici, interagisci meno con i tuoi amici e hai meno probabilità di inviare quel contenuto o quel video a un amico. Quindi non ci occuperemo di quel business perché fa parte della nostra identità fondamentale mettere in contatto le persone con gli amici e non vogliamo indebolirla puntando sul video longform”, ha affermato Mosseri.

Questo approccio differisce nettamente da quello di TikTok, che ha fatto del supporto ai video di lunga durata una caratteristica centrale della sua piattaforma. Instagram, al contrario, si concentrerà ulteriormente sulle clip di breve durata, rafforzando così il suo impegno nel facilitare connessioni rapide e interazioni immediate tra gli utenti.

Mantenere la propria identità social

Il cambiamento strategico di Instagram riflette il suo impegno a rimanere fedele alla propria identità e a mantenere una piattaforma dinamica e adatta alle tendenze del momento. Mosseri ha sottolineato l’importanza di mantenere la semplicità e l’immediatezza nelle interazioni sociali, rinunciando a espandersi verso formati di contenuto che potrebbero compromettere questa filosofia di base.