Microsoft ha aumentato il prezzo degli abbonamenti previsti per utilizzare i benefici dell’Xbox Game Pass. Ha introdotto una serie di nuove opzioni che coinvolgono tutti e per il momento restano poco chiare. Tutti gli utenti in tutto il mondo dovranno pagare fino al 25% in più per l’accesso al servizio.

L’azienda ha anche affermato che alcuni abbonati non avranno più accesso ai nuovi giochi per Xbox il giorno in cui vengono rilasciati. Microsoft ha già aumentato i prezzi degli abbonamenti per il Game Pass lo scorso anno, i nuovi aumenti dei costi si sommeranno a questi nuovi prezzi. Nel frattempo Xbox si prepara ad aggiungere nuovi giochi, incluso Call of Duty: Black Ops 6, tra i titoli più attesi dagli utenti. Questo è il risultato dell’acquisto di Activision Blizzard da parte di Microsoft lo scorso anno, che ricordiamo è il più grande affare nella storia dei videogiochi.

Aumentati nuovamente i prezzi per Xbox Game Pass dopo un anno, Microsoft annuncia anche l’arrivo di un nuovo abbonamento

Gli analisti del settore ipotizzano che le modifiche apportate ai piani potrebbero compensare l’alto costo dell’acquisto di Activision Blizzard. Permettono, inoltre, di aggiungere alcuni titoli di gioco all’abbonamento senza ulteriori addebiti. La variazione di prezzo oscilla in base alla piattaforma e all’abbonamento a cui sono attualmente abbonati i clienti. Gli abbonati ad Xbox Game Pass Ultimate vedranno il loro abbonamento aumentare di quasi tre euro, ad esempio. Mentre gli abbonati a PC Game Pass noteranno una variazione di circa 2 euro totali.

Microsoft lancerà anche un nuovo abbonamento: Game Pass Standard, per circa 14 euro al mese. Il giorno di rilascio, tuttavia, non potranno accedere ad alcuni servizi bonus inclusi. I cambiamenti annunciati dall’azienda avranno effetto immediato in tutto il mondo, in qualsiasi mercato. Microsoft ha una sezione apposita sulla pagina ufficiale, lanciata appositamente per illustrare tutti gli aumenti di prezzo nei rispettivi Paesi e nelle proprie valute.