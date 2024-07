Offerta imperdibile vi attende oggi direttamente su Amazon, con la quale è possibile accedere ad una coppia di prodotti di altissimo livello, a prezzi comunque più che abbordabili, almeno in confronto agli standard a cui siamo solitamente abituati. Google Pixel 8 Pro lo conosciamo tutti, trattasi del top di gamma assoluto dell’azienda di Mountain View, ma nessuno avrebbe mai pensato di poter accedere gratuitamente alle Google Pixel Buds Pro.

Lo smartphone presenta dimensioni leggermente superiori alla media, capace di raggiungere 162,6 x 76,5 x 8,8 millimetri di spessore, con un peso che oggi si aggira sui 213 grammi. Il tutto è dovuto dalla presenza di un ampio display da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione 1344 x 2992 pixel e 490 ppi, affiancato comunque dalla presenza di un processore Google Tensor G3 di ottima qualità, con GPU Immortalis-G715s MC10, che prevede una configurazione di 12GB di RAM e 256GB di memoria interna.

Google Pixel 8 Pro: la promozione inaspettata

Una coppia di prodotti ad un prezzo praticamente inatteso, il Google Pixel 8 Pro e le Google Pixel Buds Pro possono essere acquistati in combinata a soli 995,33 euro. La cifra prima vista potrebbe apparire ancora elevata, ma dovete tenere bene a mente che vi ritroverete ad avere tra le mani una coppia di device che altrimenti avrebbero un listino di 1388 euro (con uno sconto del 28%, pari a 392 euro). Completate l’ordine premendo qui.

Ad una cifra relativamente contenuta riuscirete a portare a casa anche le cuffiette, ritenuti da molte come le top di gamma dell’azienda di Mountain View, proprio per la qualità della riproduzione audio, con inclusa cancellazione attiva del rumore, meglio definita come ANC. Lo smartphone, come era lecito immaginarsi del resto, viene commercializzato con garanzia legale della durata di 24 mesi, ed anche completamente no brand.