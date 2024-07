Ogni fine settimana, l’operatore telefonico PosteMobile cerca di stupire gli utenti con tante nuove proposte. Per questo Weekend, in particolare, l’operatore ha deciso di proporre una nuova offerta di rete mobile estremamente conveniente. Ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata PosteMobile Creami Extra Wow Weekend 20. Si tratta di un’offerta sostanzialmente identica a quella proposta lo scorso fine settimana, con la sola differenza che ora la data di scadenza sarà differente. Vediamo qui di seguito i dettagli.

PosteMobile sorprende con una nuova offerta low cost per il fine settimana

Per questo fine settimana l’operatore telefonico PosteMobile ha deciso di stupire proponendo una nuova offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata PosteMobile Creami Extra Wow 20. Come la sua offerta gemella disponibile fino a poco tempo fa, questa nuova offerta dell’operatore telefonico ha un costo per il rinnovo di soli 4,99 euro al mese.

Oltre a questo, il bundle di questa offerta arriva ad includere ogni mese fino a 20 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G+, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche sms illimitati verso tutti i numeri. Se la precedente offerta aveva come data di scadenza l’8 luglio 2024, ora gli utenti avranno tempo fino al prossimo 15 luglio per poter attivare la nuova offerta dell’operatore.

Come già successo in passato, la nuova offerta PosteMobile Creami Extra Wow Weekend 20 sarà disponibile all’attivazione soltanto online sul sito ufficiale dell’operatore. In particolare, l’offerta sarà attivabile da tutti i nuovi clienti di PosteMobile, sia per chi richiede la portabilità del proprio numero da altri operatori telefonici sia per chi deciderà di attivare un nuovo numero telefonico. Ricordiamo che è previsto un costo di 10 euro per la scheda sim e 10 euro per la prima ricarica.

Insomma, tutti gli utenti interessati dovranno affrettarsi per non perdere questa super offerta.