Per gli utenti che sognano di navigare senza limiti con il proprio smartphone, mantenendo sempre la connessione attiva, Iliad ha pensato ad un’offerta straordinaria. Si tratta di GIGA 180, al costo mensile di 9,99 euro. Con la promo sarà possibile accedere a ben 180GB di dati in 4G/4G+. E non è tutto. Viene fornita anche la possibilità di accedere alla rete 5G. Inoltre, gli utenti avranno a disposizione minuti e SMS illimitati verso i numeri sia fissi che mobili.

La straordinaria offerta Iliad GIGA 180 include numerosi vantaggi. Quest’ultimi rendono l’esperienza con l’operatore semplice e senza preoccupazioni. Per gli utenti in viaggio sono disponibili 11GB per il roaming. Ciò significa che sarà possibile restare connessi senza costi aggiuntivi.

Iliad GIGA 180: un’offerta imperdibile

E non è tutto. Con la promo, si ottengono anche minuti illimitati verso oltre 60 destinazioni internazionali. L’offerta GIGA 180 include una serie di servizi aggiuntivi che rendono l’esperienza utente ancora più piacevole. Tra cui il richiamo automatico, l’hotspot senza costi aggiuntivi, e l’assenza di scatti alla risposta.

Iliad garantisce inoltre totale trasparenza. Come anticipato, non ci sono costi nascosti. L’offerta GIGA 180, inoltre, è priva di vincoli contrattuali. È possibile attivarla in modo semplice e rapido. Dopo averla attivata, gli utenti potranno beneficiare di una soluzione vantaggiosa senza costi e sorprese spiacevoli.

Optare per GIGA 180 di Iliad al prezzo di 9,99 euro mensili significa scegliere un’offerta affidabile e completa. Se siete interessati alla promo il consiglio è quello di leggere attentamente i dettagli dell’offerta sulla pagina dedicata sul sito web ufficiale dell’operatore. Inoltre, è utile controllare anche la connettività Iliad nella zona di residenza. A questo punto sarà possibile attivare la promo senza alcun intoppo. Si tratta di una promo vantaggiosa da non perdere. Non sono state indicate date di scadenza, ma per evitare di perdere l’occasione è meglio procedere con l’attivazione senza perdere tempo prezioso.