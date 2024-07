WhatsApp: cosi puoi spiare il tuo partner GRATIS ogni giorno

Su WhatsApp non è più possibile ormai da diverso tempo spiare le persone. Prima, con alcune applicazioni di terze parti, gli utenti potevano riuscire a capire cosa ci fosse all’interno delle conversazioni altrui.

Ad oggi tutto questo non è più possibile ma a quanto pare un’applicazione alternativa renderebbe disponibile un metodo molto simile. Quello che può essere spiato è ogni movimento e in maniera gratuita, peraltro è tutto molto semplice.

WhatsApp: il metodo per spiare gratis le persone ma non nelle chat

Dopo che gli utenti hanno appreso della dipartita totale di tutte le applicazioni che comportavano la possibilità di spiare in chat su WhatsApp, si sono messi l’anima in pace. Non esiste infatti più una sola piattaforma che sia in grado di ficcare il naso negli affari degli altri utenti ed è per questo che è nata Whats Tracker. L’applicazione è gratis per tutti.

Una volta scaricato questo applicativo di terze parti, le persone possono selezionare dei numeri dalla loro rubrica per tenere traccia dei loro movimenti. In breve, Whats Tracker consente agli utenti di sapere quando una persona entra o esce da WhatsApp. Per segnalare tale attività, allo spione di turno verrà inviata una notifica. Tutti gli utenti che dunque non hanno l’ultimo accesso visibile o lo stato, potranno essere beccati ugualmente ogni volta che entreranno nella chat. Alla fine della giornata ci sarà anche un report completo che enuncerà tutti gli orari.

Ovviamente ci sono degli appunti da fare su questa applicazione: riguardano sia la sicurezza che l’eventuale costo. Partendo da quest’ultimo aspetto, gli utenti non dovranno sborsare neanche un solo euro, dal momento che l’applicazione è totalmente gratuita.

Per quanto riguarda il secondo aspetto, ovvero la sicurezza, non ci sono aspetti illegali a caratterizzare Whats Tracker. Tutto ciò che bisogna fare dunque è solo scaricare l’applicativo e utilizzarlo liberamente.