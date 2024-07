Very Mobile: offerta Winback con 200 Giga a prezzo fisso per sempre

Very Mobile torna a gran forza con una delle sue promo più favolose in assoluto per attirare i suoi ex clienti. Di nuovo disponibile la tariffa “Very Winback 5,99”, che viene rinnovata dopo un mese di grande successo. Gli utenti interessati vedranno sul proprio smartphone un SMS con tutti i dettagli della promozione e starà a loro scegliere se ritornare ad essere un cliente Very.

La promozione sensazionale per gli ex clienti di Very Mobile comprende ben 200 Giga di traffico dati! Oltre questi, la tariffa include minuti illimitati verso qualunque numero (che sia fisso o mobile) sul territorio e SMS illimitati. Il costo? Soltanto 5,99 euro al mese! Ciò che rende questa promozione davvero irresistibile è però la possibilità di ottenere un prezzo bloccato per sempre, in modo che in futuro non vi sia alcun aumento inatteso.

Vantaggi super succosi della promo Very Mobile e come accedervi

Gli ex clienti selezionati ricevono un SMS contenente un codice coupon, che può essere utilizzato sia online che nei negozi Very Mobile per attivare l’offerta. Il messaggio include anche un link diretto alla pagina dell’offerta, dove si potrà confermare subito l’attivazione del piano per non perderlo. A seconda del link presente nell’SMS, i clienti Very possono accedere ad una versione standard dell’offerta o la variante con prezzo bloccato “per sempre”.

Questa promozione è attivabile solo per i numeri che hanno ricevuto l’SMS dedicato dall’operatore e scade il 23 luglio! L’offerta di Very Mobile prevede il comodissimo pagamento automatico sul proprio credito residuo, cosicché la tariffa si rinnovi ogni mese con puntualità! Non dovrai più preoccuparti di ricariche continue, dovrai solo stare attento ad avere abbastanza credito da coprire la mensilità della promozione. Altra cosa super di Very Mobile? Sia il costo di attivazione che quello della SIM sono gratuiti e il discorso vale per le attivazioni online che nei negozi fisici. Non perdere questa offerta da urlo Very Mobile, controlla subito il tuo cellulare per sapere se hai ricevuto l’esclusivo SMS con la promo.