Kena: l'OFFERTA più pazza dell'estate a meno di 7 euro

L’estate è una stagione bollente, ma il caldo sale a temperature super hot con a le grandi offerte telefoniche di Kena Mobile. L’operatore, noto per le sue soluzioni vantaggiosissime con tariffe a prezzi stracciati, ha lanciato una campagna promozionale per attirare nuovi clienti con lo spot “Ke estate con KENA”. Ci sono più proposte tra cui scegliere, ma forse la più ricca e completa è la nuovissima ed imperdibile “6,99 Promo Rush 130”!

Kena Mobile ha creato questo specialissimo pacchetto per chi è stufo del suo attuale gestore. Gli utenti che attivano questa sensazionale tariffa accederanno infatti a grandiosi vantaggi. Nella promo Rush 130 sono inclusi minuti di chiamate illimitate da effettuare verso chiunque in tutto il Paese e ben 200 SMS. Non mancano i giga per la connessione con un pacchetto di 230GB invece di 130GB di internet in 4G, con l’aggiunta di 7,5GB utilizzabili per la navigazione in Europa. Il tutto potrebbe essere tuo ad un costo stupefacente mensile di soltanto 6,99 euro. Sai cosa è ancora più folle? Che il primo mese, la tua tariffa Kena sarà gratis!

Vantaggi infiniti e straordinari per chi attiva la nuova promo Kena

Un vantaggio Kena per chi aderisce a questa promozione è l’azzeramento del costo di attivazione della SIM e quest’ultima a soli 3 euro. Oltre la tariffa mensile, infatti, non pagherai altro in più, se non quei 3 euro per la SIM. Quest’ultima, inoltre, sarà abilitata al servizio Voce su 4G (VoLTE), disponibile per i dispositivi compatibili con la rete dell’operatore. Grazie a questo servizio, accederai ad una velocità di navigazione massima di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Se fossi interessato alla promo, tutti i dettagli dell’offerta e tutte le informazioni più dettagliate sono spiegate con attenzione sul sito ufficiale di Kena Mobile. Potrai anche avere la possibilità di anticipare il rinnovo dell’offerta quando i Giga, i minuti o gli SMS stanno per terminare. Non perdere assolutamente la meravigliosa “6,99 Promo Rush 130”, in assoluto la migliore offerta telefonica ora presente sul mercato che fa a pezzetti la concorrenza con la sua convenienza.