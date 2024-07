Una delle novità più attese all’interno di quest’anno e senza alcun dubbio, la presentazione è l’arrivo sul mercato di PlayStation 5 Pro, la versione è migliorata della nota console di casa Sony infatti dovrebbe debuttare nel futuro prossimo e portare ovviamente una ventata di rinnovamento sia da un punto di vista delle prestazioni sia da un punto di vista software, il quale dovrebbe abbracciare per la prima volta l’intelligenza artificiale.

Ovviamente durante la lunga attesa viene spontaneo chiedersi quando potrebbe effettivamente debuttare il nuovo dispositivo dell’azienda nipponica, seguendo quanto fatto dall’azienda per il modello precedente, viene da pensare che la console da salotto dovrebbe arrivare circa 2 mesi dopo la presentazione, con quest’ultima che in tutta probabilità potrebbe avvenire o a settembre per effettuare un lancio a ridosso di Natale o più tardi per un lancio all’inizio del 2025, il tutto per ovvie ragioni commerciali e per sfruttare l’entusiasmo legato al periodo natalizio.

Una previsione da IGN

Secondo IGN La presentazione ufficiale della console midgen Potrebbe arrivare all’inizio di quest’autunno, ma non costituirà un evento a se stante, probabilmente verrà inserita alla fine di un evento più ampio come uno Showcase o uno State of Play A fare da ciliegina sulla torta, questo poiché Sony potrebbe non ritenere l’arrivo di questo nuovo dispositivo importante come l’arrivo di una nuova generazione a se stante di console da gioco.

In tal caso, in tutta probabilità Sony potrebbe dedicare l’evento a videogiochi pensati e scritti appositamente per girare sulla sua nuova nata in maniera perfetta e con prestazioni maggiori, per poi appunto coronare il tutto con la presentazione ufficiale dell’hardware aggiornato.

Non rimane che attendere i prossimi mesi per vedere se Sony rilascerà qualche informazione in più, l’arrivo di qualche anticipo da parte dell’azienda sicuramente potrebbe fare dei indicatori che la presentazione è vicina e consentire qualche previsione più precisa.