È da poco arrivata una piccola novità in casa dell’operatore telefonico virtuale di TIM. In questi ultimi giorni, infatti, Kena Mobile ha reso disponibile una nuova super offerta di rete mobile. Ci stiamo riferendo in particolare all’offerta mobile denominata Kena Your Home. Quest’ultima è rivolta a tutti i nuovi clienti stranieri dell’operatore e, come da tradizione, è contraddistinta dall’ottima rapporto tra qualità e prezzo. Andiamo a vedere qui di seguito cosa ha da offrire.

Kena Mobile, arriva la nuova offerta Lena Your Home per i clienti stranieri

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico virtuale Kena Mobile ha reso disponibile una nuova super offerta di rete mobile dedicata ai suoi clienti stranieri. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Kena Your Home. Anche questa volta l’operatore virtuale di TIM ha fatto centro, proponendo un’altra bomba estremamente conveniente.

Nello specifico, l’offerta in questione arriva ad includere ogni mese fino a 150 GB di traffico dati per navigare su rete 4G di TIM ad una velocità massima pari a 60 mbps in download e 30 mbps in upload. Oltre a questo, l’offerta in questione include poi anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche 100 minuti di chiamate verso alcune destinazioni straniere, tra cui Romania, Albania, Cina, Ucraina, Filippine, India, Bangladesh, Egitto e Pakistan.

L’offerta include anche fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Per avere tutto questo, gli utenti interessati dovranno pagare un costo di soli 8,99 euro al mese. Come è accaduto spesso in passato, anche per questa offerta l’operatore ha deciso di offrire gratuitamente senza extra il costo di attivazione dell’offerta e anche il costo per la scheda sim. Per il momento, questa nuova offerta di Kena Mobile è stata resa disponibile solo presso i punti Kena Mobile autorizzati a partire dallo scorso 8 luglio 2024. Per il momento, l’operatore non ha comunicato nessuna data di scadenza di Kena Your Home.