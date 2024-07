Iliad presenta una nuova offerta imperdibile

Iliad, l’acclamato operatore mobile, continua a conquistare gli italiani con le sue ultime proposte. Proprio di recente l’ azienda ha svelato un’altra promozione allettante che promette di essere letteralmente un sogno ad occhi aperti per i consumatori. Nel sempre più dinamico mondo degli smartphone all’avanguardia, questi potenti dispositivi hanno completamente sostituito gadget tradizionali. Come navigatori autonomi, fotocamere digitali e persino televisori. Realtà come Samsung, Xiaomi, Apple e Google continuano a perfezionare i loro modelli, rivoluzionando i mercati con prodotti futuristici.

Offerte impareggiabili su smartphone da Iliad

Attualmente in un mercato così competitivo, scegliere il giusto operatore telefonico risulta così essere fondamentale. Sempre più persone necessitano di minuti sufficienti per le chiamate ed SMS. Ma soprattutto di un ampio volume di dati per un utilizzo di internet senza interruzioni. In Italia però, tale decisione non è semplice. In quanto vi sono così tante e diverse aziende che lottano per dominare il mercato attuale attraverso offerte sensazionali. A tal proposito Iliad si distingue per le sue promozioni davvero irresistibili. Di recente la filiale dell’operatore francese si è lanciata nella vendita di smartphone nuovi e ricondizionati. Tra i prodotti di gamma ci sono dispositivi potenti come l’ S24+ e l’ S24Ultra, offerti a prezzi incredibilmente vantaggiosi.

Tra le ultime proposte, la più allettante è quella che prevede un Samsung S23 FE. Disponibile ad un prezzo super scontato rispetto a quello da listino. Attraverso la promozione di Iliad, questo eccezionale dispositivo, originariamente era venduto a 719€. Ora invece è offerto a soli 529€, dunque con un risparmio di quasi 200€. Questa offerta diventa ancora più allettante con l’opzione di un piano di finanziamento Findomestic di 24 mesi. Il quale richiede solo 22,04€ al mese senza interessi ne anticipo. Per chi invece preferisce evitare un impegno biennale, è disponibile anche un finanziamento di 12 mesi.

Insomma, questa soluzione si rivela essere un’opportunità irresistibile per i consumatori italiani desiderosi di aggiornare il loro smartphone senza svuotare il portafoglio.