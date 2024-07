Ogni mese, il colosso americano Microsoft aggiorna il suo catalogo di videogiochi disponibili per i suoi abbonati al servizio di Xbox Game Pass. Tuttavia, ogni mese l’azienda deve necessariamente fare posto ai nuovi videogiochi, escludendone di conseguenza degli altri dal suo catalogo. Per questo mese di luglio, in particolare, tutti gli abbonati a Xbox Game Pass dovranno dire addio a diversi videogiochi. Vediamo qui di seguito di che si tratta.

Xbox Game Pass, gli utenti diranno addip a questi videogiochi a luglio

Siamo arrivati a luglio e per questo mese il colosso americano Microsoft dovrà eliminare dal catalogo di Xbox Game Pass diversi videogiochi. Come già accennato in apertura, infatti, l’azienda deve fare necessariamente posto a tutte le nuove uscite in arrivo sul catalogo e per questo deve eliminare alcuni videogiochi. Per questo mese, in particolare, i videogiochi che lasceranno il catalogo saranno sei.

Si tratta di titoli piuttosto conosciuti e che fino ad ora sono stati disponibili per gli abbonati sia su PC sia su console. Vi elenchiamo qui di seguito i nomi dei videogiochi che lasceranno il catalogo di Xbox Game Pass a luglio.

Xbox Game Pass – videogiochi che lasceranno il catalogo a luglio

• Cricket 22 – Console, PC

• Figment 2: Creed Valley – Console, PC

• Coffee Talk Episode 2 – Console, PC

• TOEM – Console, PC

• Sins of a Solar Empire: Rebellion – PC

• The Wandering Village – Console, PC

Ricordiamo comunque che, al momento, sono disponibili tantissimi videogiochi a dei prezzi davvero accessibili. In alcuni casi, gli utenti potranno portarsi a casa anche titoli di rilievo con uno sconto pazzesco del 95%. Come segnalato in un nostro precedente articolo, ricordiamo che con questo notevole sconto è ancora disponibile ad esempio il videogioco denominato Killing Floor 2. In questo caso, grazie allo sconto del 95%, sarà possibile portarsi a casa questo videogioco ad un prezzo davvero minimo di appena 1,49 euro.