Porsche ridimensiona la produzione della Taycan a Zuffenhausen

La Porsche riduce drasticamente la produzione di uno dei suoi modelli elettrici più importanti, la conosciuta Taycan. Come mai tale decisione? Purtroppo rispetto alle previsioni c’è stata una domanda nettamente inferiore e le immatricolazioni sono calate di molto dall’anno scorso, portando dunque alla revisione dei piani iniziali.

È stata infatti proprio questa diminuzione degli acquisti a far prendere alla Porsche la decisione di bloccare la produzione nello stabilimento di Zuffenhausen. Ora la struttura lavorerà su un solo modello, ma la società non ha annunciato alcun taglio di personale, anche se ne si è parlato già nel consiglio aziendale dello stabilimento.

Diminuzione delle vendite della Porsche Taycan e dell’interesse sull’elettrico

Alcuni hanno pensato che la causa principale della diminuzione di interesse sia stata l’abolizione dei sussidi statali tedeschi per i veicoli elettrici avvenuta allo scorso anno. La Porsche è però di tutt’altro pensiero. La società ritiene infatti che, almeno per quanto riguarda la Taycan, il motivo delle poche vendite non può essere collegato ai sussidi in quanto il modello non rientra nelle fasce considerate all’interno del bonus. Anche se poi la Porsche ha tentato di attirare acquirenti con uno speciale sconto dedicato a chi passava da una Tesla alla Taycan, ma la strategia non ha avuto evidentemente l’effetto desiderato.

Generalmente in Germania si è avuto un calo di interesse del 16,4% da inizio anno delle vendite delle auto elettriche, ma ciò che ha contribuito di più alle immatricolazioni della Taycan è stata la diminuzione della domanda nel mercato cinese in cui il modello aveva in precedenza riscosso successo. I consumatori cinesi, dopo la crescita delle aziende del paese, hanno cominciato a preferire i veicoli elettrici locali.

Cercando di combattere questo calo della domanda la Porsche ha apportato degli aggiornamenti al modello del 2025. La società spera così di rendere più appetibile la propria auto alla clientela. Oltre alla Taycan, l’azienda presenterà presto anche un altro modello elettrico più economico, la Macan Electric, che potrebbe avere risultati positivi proprio grazie al suo prezzo risalendo non soltanto nel mercato tedesco ma anche in quello cinese. Il lancio del modello low cost potrebbe permetterle di mantenere la posizione elevata nel mercato delle auto elettriche e di stimolare maggiormente la vendita.