Amazon di recente ha confermato il suo impegno nel mercato italiano. In che modo? Con l’annuncio dell’assunzione di altri 1000 dipendenti a tempo indeterminato. Il tutto entro la fine del 2024. Questa decisione strategica porta il numero totale di lavoratori fissi del colosso di Seattle in Italia a circa 19.000. Distribuiti su oltre 60 siti nel Paese. Questo significativo aumento di personale è destinato a rafforzare ulteriormente la presenza di Amazon nel territorio italiano. Oltre che a supportare la sua espansione in diverse aree chiave. Tra cui lo sviluppo software, il marketing, la finanza e la ricerca tecnologica avanzata.

Amazon, ambizioni obiettivi per il futuro

Mariangela Marseglia, VP Country Manager di Amazon Italia e Spagna, ha sottolineato l’importanza di questo ampliamento. La donna ha dichiarato di essere estremamente entusiasta di annunciare la sua espansione in Italia. In quanto ciò contribuisce concretamente ad intensificare la crescita economica del Paese. Infatti gli oltre 19.000 posti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano un pilastro fondamentale per continuare a innovarsi.

Insomma Amazon è orgogliosa di essere riconosciuta per il quarto anno consecutivo come uno dei migliori datori di lavoro in Italia. Un riconoscimento che testimonia l’impegno costante dell’ azienda nel fornire opportunità di carriera stabili e altamente competitive.

L’espansione delle operazioni di Amazon in Italia non si limita solo alla creazione di nuovi posti di lavoro. Essa include anche lo sviluppo di competenze avanzate per affrontare le sfide e le opportunità del mercato del lavoro moderno. Lorenzo Barbo, Amministratore Delegato di Amazon Italia Logistica, ha aggiunto di aver introdotto circa 400 ruoli diversi. Comprendendo le funzioni tradizionali come finanza e risorse umane. Ma anche professioni innovative come ingegneri, tecnici specializzati in automazione e manutenzione. Questo annuncio rappresenta un ulteriore passo verso il consolidamento della presenza dell’ azienda nel nostro Paese. In quanto porta con sé benefici tangibili per l’economia locale e per il mercato del lavoro. Promuovendo l’innovazione e la crescita sostenibile nel contesto aziendale italiano.