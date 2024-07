I volantini di Mediaworld sono una vero tesoro per chiunque sia alla ricerca di occasioni incredibili per acquistare nuovi prodotti tech. Anche i dispositivi tecnologici più costosi diventano finalmente accessibili grazie alle sue sensazionali promozioni. Le sue offerte esagerate ti aspettano su device di ogni tipo ed hanno prezzi diversi cosicché tu possa spendere quanto vuoi, permettendoti magari di rientrare nel budget (o di sforarlo se proprio ti dovesse piacere qualcosa).

Nei negozi fisici puoi vedere e toccare con mano i prodotti prima di acquistarli. Il personale esperto e disponibile è sempre pronto ad assisterti e risponderà a tutte le tue domande. Se preferisci fare acquisti seduto sul divano a casa, il sito web è qui per te un’esperienza di shopping completa e conveniente. Ordinare online ti consente di approfittare delle stesse incredibili offerte disponibili in negozio, con però il fantastico vantaggio di avere la consegna diretta alla tua porta. Mediaworld non si limita solo a vendere prodotti tecnologici di alta qualità, ma ti regala anche la migliore assistenza tecnica, la possibilità di estendere la garanzia sui tuoi acquisti, oltre che opzioni di finanziamento così da poter comprare qualunque cosa ti interessi.

Tv Samsung in promo esclusiva fino al 28 luglio da Mediaworld

Scegliendo da Mediaworld la fantastica, moderna e particolarissima TV Samsung The Frame 4K avrai in regalo, gratuitamente e senza altri costi, lo speaker Music Frame. Di solito, questo speaker costa ben 449 euro, ma con questa iniziativa di Mediaworld sarà tuo gratis! The Frame di Samsung è una tv eccezionale, con un design che gli amanti del tech più avanzato sapranno di sicuro apprezzate.

Mediaworld mette a tua disposizione dimensioni diverse di questo modello, ma per accedere alla promo valida fino al 28 luglio devi scegliere una dai 65″ in su. Quanto costa il dispositivo? La SAMSUNG QE65LS03DAUXZT TV QLED 4K da 65″ è ora in sconto a 1484,99€ e puoi scegliere di attivare un finanziamento e pagarla 69,90 euro al mese. Non perdere questa fantastica televisione smart e il suo regalo favoloso annesso. Scopri quali sono tutti i dettagli dell’iniziativa Mediaworld leggendo con attenzione i termini della promo a tempo limitato.