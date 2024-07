La Commissione Europea ha recentemente emesso una richiesta di informazioni (RFI) ad Amazon. Quest’ultima si basa sul Digital Services Act (DSA) e riguarda l’adozione delle misure adottate. L’intervento della Commissione mira a verificare la trasparenza dei sistemi di raccomandazione di Amazon e la gestione del suo archivio pubblicitario. Inoltre, si intende ottenere un rapporto di valutazione dei rischi.

Un aspetto centrale su cui la Commissione Europea esige spiegazioni riguarda la trasparenza dei sistemi di raccomandazione di Amazon. La piattaforma deve fornire dettagli sui fattori di input, le caratteristiche, i segnali, le informazioni e i metadati utilizzati nei loro sistemi.

Amazon coinvolta dai controlli della Commissione Europea

L’azienda e-commerce deve spiegare le opzioni offerte agli utenti per rinunciare alla profilazione nei sistemi di raccomandazione. Tali requisiti sono la risposta alle nuove disposizioni del DSA. Quest’ultime hanno lo scopo di garantire che i consumatori siano pienamente informati per decidere se essere profilati o meno.

Amazon ha l’obbligo di fornire tutte le informazioni richieste entro il 26luglio. La Commissione Europea, dopo aver ricevuto e valutato le risposte, deciderà come procedere. A tal proposito, potrebbe decidere di intervenire con diversi procedimenti. Il primo, ai sensi dell’articolo 66 del DSA, potrebbe portare all’apertura formale di interventi mirati qualora le risposte non risultassero soddisfacenti.

Inoltre, in base all’articolo74 (2), la Commissione ha il potere di imporre sanzioni per informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti. Infine, in caso di mancata risposta, può emettere una richiesta formale. Mentre ritardi ed omissioni potrebbero comportare l’imposizione di pagamenti periodici di penalità.

Tali interventi sono parte di una strategia ampia e complessa che riguarda tutte le aziende e le piattaforme online. Quest’ultime devono rispondere alle nuove direttive normative ed impegnarsi per lavorare al fine di fornire le informazioni richieste. Considerando quanto richiesto dalla Commissione Europea, Amazon deve ora conformarsi a tutti gli obblighi previsti dal DSA.