Il crescente fenomeno delle truffe telefoniche legate a contratti di luce e gas non è l’unica minaccia che preoccupa gli utenti del web. In realtà, le truffe online sono molteplici e, purtroppo, particolarmente diffuse. Recentemente, gli esperti di sicurezza di Kaspersky hanno messo in luce le principali cyberminacce che si aggirano sul web, fornendo una guida utile per riconoscerle e difendersi.

Attenti alle truffe telefoniche!

Una delle truffe più comuni riguarda le offerte di lavoro fasulle. Questi annunci, spesso troppo allettanti per essere veri, si diffondono tramite email o messaggi WhatsApp, promettendo opportunità di lavoro che in realtà non esistono. Gli utenti, attratti dalle proposte che sembrano troppo buone per essere vere, possono trovarsi coinvolti in una truffa ben architettata. È consigliabile essere molto cauti e verificare sempre l’autenticità delle offerte ricevute.

Un’altra truffa frequente è quella dei “beneficiari“. I truffatori cercano di convincere le vittime della necessità urgente di trasferire del denaro, promettendo una generosa ricompensa in cambio. Un esempio classico è la truffa del “principe nigeriano“, dove i malintenzionati si fingono eredi di ingenti fortune. Esistono numerose varianti, spesso mascherate da uomini d’affari o personaggi famosi.

Le lotterie fasulle rappresentano un altro inganno comune. In questi casi, i truffatori informano le vittime di aver vinto un premio e chiedono dati personali per riscattarlo. Questi inganni si basano sul desiderio di ottenere qualcosa di valore senza alcuno sforzo, e spesso richiedono dati sensibili che possono essere utilizzati per ulteriori frodi.

Le truffe amorose sono particolarmente insidiose. I malintenzionati creano false relazioni online per estorcere denaro alle vittime, spesso utilizzando storie emozionanti per suscitare compassione e generosità. Un esempio di questa pratica è il cosiddetto “scam amoroso del falso astronauta”.

Vigilanza costante e verifica accurata

Infine, le truffe di “riparazione” e quelle legate alla beneficenza sono altre due categorie di raggiri molto diffuse. I truffatori si spacciano per esperti informatici, offrendo soluzioni a problemi tecnici, mentre in realtà installano malware sui dispositivi delle vittime. Nel settore della beneficenza, i malintenzionati sfruttano eventi tragici per creare siti e conti falsi, cercando di raccogliere donazioni che finiscono nelle loro tasche.

La varietà e la sofisticazione delle truffe online richiedono una vigilanza costante e una verifica accurata delle fonti e delle offerte. Solo così è possibile proteggersi efficacemente da queste minacce sempre più elaborate.