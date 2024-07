WindTre: ecco come ottenere uno smartphone 5G a rata zero

Una nuova promo di WindTre offre la possibilità di acquistare uno smartphone 5G con rata zero. Ecco come procedere.

WindTre ha lanciato diverse promozioni molto vantaggiose per i suoi clienti, focalizzandosi sull’acquisto di smartphone 5G a rate zero. Tali offerte sono disponibili esclusivamente nei punti vendita fisici dell’operatore e sono progettate per rendere accessibili dispositivi moderni senza un grosso investimento iniziale.

Il punto focale di tali promozioni è il concetto di “rata zero”, dove il costo dello smartphone viene diluito su 24 rate mensili. Ciascuna delle quali ammonta a 0 euro. In pratica, i clienti pagano soltanto un anticipo iniziale. Quest’ultimo varia a seconda del modello scelto, partendo da un minimo di 49,99euro. Suddetto anticipo consente ai clienti di portarsi a casa il dispositivo immediatamente, senza dover sborsare l’intero importo all’acquisto.

WindTre offre smartphone 5G a rate zero

Al momento sono disponibili vari modelli. Tra cui il TCL 40R 5G, lo ZTE Blade A73 5G, il Xiaomi Redmi 13C 5G, il Motorola Moto G34 5G, l’Oppo A79 5G e il Samsung Galaxy A15 5G. Ogni modello ha un anticipo differente, che può variare da 49,99euro a 139,99euro a seconda delle specifiche del dispositivo.

Una delle offerte più interessanti riguarda lo Xiaomi Redmi 13C 5G, che recentemente ha visto un ribasso dell’anticipo da 109,99euro a 79,99euro, ma che ora è tornato al suo prezzo iniziale. Tale esempio dimostra la dinamicità delle offerte, che possono variare nel tempo e che devono essere considerate con attenzione dai potenziali acquirenti.

È importante notare che per usufruire di queste promozioni è necessario essere già clienti WindTre con una SIM ricaricabile attiva da almeno 180 giorni. Inoltre, il pagamento delle rate avviene attraverso carta di credito o conto corrente bancario, e il cliente ha la possibilità di scegliere se mantenere la dilazione di pagamento in caso di recesso anticipato o pagare le rate residue in un’unica soluzione.

Tali promozioni sono attive fino al 25 Luglio 2024. L’informazione è stata confermata da diverse fonti. Anche se non sono da escludere eventuali cambiamenti che potrebbero verificarsi.