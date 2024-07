Un uomo in Florida è stato arrestato dopo aver presumibilmente sparato con una pistola contro un drone per le consegne commissionate da Walmart.

Dennis Winn, 72 anni, deve affrontare diverse accuse oltre a quella di aver sparato ad un drone. La polizia ha scoperto un foro di proiettile, appartenente alla sua pistola, nel pacco trasportato da un drone spedito da Walmart. Winn ha ammesso di aver sparato al drone con una pistola da 9 mm dalla sua residenza a Clermont, appena a ovest di Orlando. “L’ufficio dello sceriffo della contea di Lake ha ricevuto una denuncia nell’area di Clermont riguardante l’abbattimento di un drone per le consegne”, spiega il dipartimento di polizia in un post su Facebook.

“È stato scoperto un foro di proiettile nel pacco trasportato. I testimoni hanno identificato l’imputato, Dennis Winn, e hanno indirizzato gli agenti alla sua residenza, il luogo dell’incidente”. In passato è stato accusato di aver sparato ad un aereo, di atti criminali e di aver sparato con un’arma da fuoco in pubblico. Nelle riprese della bodycam della polizia analizzate in seguito, il signor Winn avrebbe confermato di aver colpito il drone.

“Dicono che l’ho colpito, quindi devo avere un buon tiro, altrimenti non è così lontano”, ha replicato. “Finirò per dover trovare un ottimo avvocato difensore.” Walmart ha completato oltre 20.000 consegne con l’aiuto dei droni da quando ha lanciato il servizio in alcune aree dell’Arizona, della Florida e del Texas nel 2022 attraverso la società di consegne DroneUp.

Si prevede che la startup, che lavora anche con ristoranti fast food come Chick-fil-A e Wendy’s, lancerà il suo servizio in un numero maggiore di località nei prossimi mesi. La Federal Aviation Administration (FAA) ha concesso l’approvazione per Beyond Visual Line di Consegne a vista negli Stati Uniti. Si spera che tra i fattori considerati ci siano anche incidenti come quello che si è verificato con il signor Winn.