Esselunga non si distingue solo per l’eccellenza dei suoi prodotti alimentari, ma è un store pazzesco per chi è sempre alla ricerca di grandi promo anche sui più recenti device tech. Le sue offerte coinvolgono qualunque tipo di prodotto possibile, dagli elettrodomestici agli smartphone, dai computer a dispositivi che non sapevi di volere.

Esselunga rende lo shopping ancora più semplice e comodo con un sito web organizzatissimo e un’app mobile dedicata. Con pochissimi click puoi visualizzare in un secondo tutte le offerte e fare acquisti online. Tuttavia non tutti i prodotti presenti nel volantino sono disponibili per l’acquisto sul web purtroppo. In alcuni casi, dovrai cercare lo store più vicino e andarci fisicamente. Lo store continua a dimostrare di essere la scelta giusta per chi cerca tecnologia di qualità a prezzi esageratamente bassi e con un servizio clienti sempre attento ad aiutarti.

Offerta Superlativa su Samsung Galaxy A 53 da Esselunga

Esselunga ha un’occasione imperdibile per te! Nel suo volantino troverai un dispositivo Samsung a un prezzo incredibilmente folle. Il modello in promo di cui stiamo parlando è il fantastico e superlativo Galaxy A53 da 128 GB. Questo smartphone ha un meraviglioso schermo Super Amoled da 6,5″ con cui potrai giocare e vedere serie ovunque tu sia in ottima qualità. Equipaggiato con il sistema operativo Android 12, il Galaxy A53 ti regala prestazioni pazzesche anche quando hai molte app e finestre aperte contemporaneamente (brutta abitudine di molti) grazie alla sua RAM da 6 GB.

Vogliamo parlare delle capacità fotografiche del Samsung Galaxy A53? Grandiose! La sua fotocamera a quadrupla lente ti consente di scattare foto al pari delle camere professionali con una potenza di 64+12+5+5 megapixel. Inoltre, la ricarica rapidissima d 25W ti darà un telefono carico in pochissimi minuti. Il Samsung Galaxy A53 è solo ora disponibile in negozio (quindi non online) al prezzo eccezionale di soli 249 euro. Non lasciarti sfuggire questa fantastica occasione! Per ulteriori dettagli, puoi consultare il sito di Esselunga cliccando su questo link.