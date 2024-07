La famiglia di smartphone della gamma Redmi K70 sta per arricchirsi con un nuovo modello. Nel corso delle prossime settimane, farà infatti il suo debutto ufficiale sul mercato un nuovo smartphone di fascia top di gamma. Ci stiamo riferendo riferendo prossimo top Redmi K70 Ultra. Proprio quest’ultimo, in particolare, è stato avvistato sul sito di benchmark Geekbench, rivelandoci così alcune delle sue specifiche tecniche. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Redmi K70 Ultra, nuovo top di gamma di Xiaomi passa da Geekbench

Nel corso delle ultime ore uno dei prossimi smartphone top di gamma a marchio Redmi è stato avvistato sul noto sito di benchmark Geekbench. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al prossimo Redmi K70 Ultra. Quest’ultimo modello andrà quindi ad affiancarsi agli altri dispositivi di questa gamma già presentati fino ad ora dall’azienda.

In particolare, lo smartphone è stato da poco avvistato sul portale di benchmark Geekbench con il numero di modello Xiaomi 2407FRK8EC. Questi benchmark ci hanno quindi dato alcune conferme dal punto di vista tecnico. Il processore prescelto dall’azienda, in particolare, sembra essere il soc MediaTek Dimensity 9300+. In accoppiata, sembra che saranno presenti tagli di memoria con fino ad addirittura 16 GB di memoria RAM.

Dal punto di vista del software, è poi confermato che a bordo ci sarà l’ultima release Android 14. Per quanto riguarda i punteggi, lo smartphone ha totalizzato 2218 punti in single core e 7457 punti in multi core. Si tratta di punteggi comunque in linea con quelli appartenenti alla stessa fascia di prezzo. Rivediamo che fino ad ora sono emerse in rete altrettante presunte specifiche tecniche. Secondo le indiscrezioni, il nuovo smartphone potrà contare anche su una grande batteria con supporto alla ricarica rapida da ben 120W. Oltre a questo, lo smartphone potrà inoltre vantare la presenza della certificazione di impermeabilità IP68.

Insomma, per il momento abbiamo già diverse informazioni sul prossimo top di gamma Redmi K70 Ultra. Vi terremo comunque aggiornati non appena emergeranno ulteriori informazioni.