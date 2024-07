Torna in Vodafone anche a luglio con una OFFERTA BOMBA

In questi ultimi giorni l'operatore telefonico italiano Vodafone sta cercando di far tornare a sé un'offerta che ormai abbiamo avuto modo di conoscere

Tornare con l’operatore telefonico italiano Vodafone è ancora più semplice ora. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore ha deciso di avviare una nuova campagna SMS rivolta ad alcuni suoi ex clienti. Questi ultimi potranno ora attivare una super offerta mobile denominata Vodafone Silver. Si tratta di un’offerta che ormai abbiamo imparato a conoscere e che ora sarà nuovamente disponibile all’attivazione per gli ex clienti per questo mese di luglio. Vediamo qui di seguito i dettagli

Torna in Vodafone con la super offerta mobile Vodafone Silver

In questi ultimi giorni l’operatore telefonico italiano Vodafone sta cercando di far tornare a sé un’offerta che ormai abbiamo avuto modo di conoscere. Xi stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Vodafone Silver. Si tratta di un’offerta mobile molto conveniente e che è già stata proposta in passato dall’operatore.

Questa volta, in particolare, l’operatore ha deciso di proporre l’offerta in questione nella sua versione con 100 GB di traffico dati per navigare anche con connettività 5G.

Questa volta, questa versione sarà proposta ad gli ex clienti ad un prezzo ancora più interessante pari a soli 6,99 euro al mese. Il bundle dell’offerta in questione arriva ad includere anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri e anche fino a 1000 di chiamate verso i numeri provenienti da Allbania, Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Irlanda, Malta, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Perù, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA, e i numeri fissi di Australia, Brasile, Israele e Marocco. L’operatore sta avvisando gli ex clienti coinvolti tramite una campagna SMS. Ecco qui di seguito il messaggio inviato dall’operatore.

“Torna in Vodafone! Per te 100GB in 5G, min e sms illimitati a 6.99E/m. Attivazione 2.01E, SIM 0E. Attiva in negozio entro il 14/07.”