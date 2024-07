Amazon: arriva Bancomat Pay come nuova opzione di pagamento

È arrivata finalmente su Amazon la possibilità di sfruttare una nuova modalità di pagamento, ovvero Bancomat Pay. Questa nuova risorsa è stata annunciata durante le ultime ore dall’azienda e-commerce più famosa al mondo e appunto da Nexi.

È stato siglato un accordo proprio per consentire agli utenti di utilizzare questa possibilità per ogni acquisto a bordo del sito. A contribuire al progetto ci ha pensato anche Intesa Sanpaolo vestendo i panni di partner tecnologico. Queste sono le parole da parte di Filippo Signoretti, attuale Merchant Solutions Director di Nexi Italia:

“L’accordo con Amazon dimostra nuovamente che la portata internazionale e la forte presenza locale di Nexi la rendono la scelta ideale per i grandi attori globali che necessitano di partner con una solida presenza nei mercati locali. La nostra tecnologia all’avanguardia e le nostre competenze specializzate ci permettono di collaborare efficacemente con i principali attori internazionali in tutti i Paesi europei in cui operiamo, offrendo loro i migliori servizi e soluzioni di pagamento digitale“.

Amazon accoglie Bancomat Pay: ecco come va utilizzato correttamente

Con l’arrivo di questa nuova modalità di pagamento, si aprono molte più possibilità per gli utenti, soprattutto per coloro che la stavano aspettando da tempo. Utilizzare Bancomat Pay sarà semplicissimo.

La prima cosa da fare è effettuare l’accesso ad Amazon con l’account personale e recarsi nella sezione “I miei pagamenti“. Una volta arrivati qui si dovrà aggiungere un nuovo metodo di pagamento selezionando appunto Bancomat Pay che sarà disponibile.

In seconda battuta, sarà necessario inserire il codice OTP che verrà inviato sul numero di telefono attribuito all’account Amazon. Impostando poi questo nuovo metodo di pagamento di default, consentirà di acquistare ogni articolo sfruttando Bancomat Pay. In caso contrario andrà selezionato ogni volta prima di completare l’acquisto. Nessun problema per i pagamenti in tempo reale, siccome avvengono esattamente come quando si usa la propria carta di debito.