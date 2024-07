Il mondo dei miliardari è in fermento, e luglio non fa eccezione. Jeff Bezos, che a metà giugno aveva ripreso il titolo di uomo più ricco del mondo grazie a un’impennata del suo patrimonio, è stato di nuovo sorpassato da Elon Musk. Questa sfida continua tra i due giganti tecnologici sembra un gioco infinito di sorpassi e controsorpassi, con le loro fortune che fluttuano quasi ogni giorno.

Una corsa a suon di miliardi

Ma la scena non è dominata solo da Musk e Bezos. Anche Jensen Huang, il CEO di NVIDIA, sta facendo parlare di sé. Solo un anno fa, Huang era al 14° posto nella classifica dei più ricchi, ma ora è vicino a entrare nella top 10. Questo grazie al valore delle sue azioni, che è salito alle stelle con la crescita esplosiva del settore dell’intelligenza artificiale. Con un patrimonio che ora sfiora i 109 miliardi di dollari, Huang ha visto il suo valore crescere di oltre 65 miliardi di dollari nell’ultimo anno. La capitalizzazione di NVIDIA ha superato i 3 mila miliardi di dollari, dopo un inizio d’anno non proprio brillante.

Nel frattempo, Steve Ballmer, l’ex CEO di Microsoft, ha superato Bill Gates nella classifica dei miliardari, un fatto che ha sorpreso molti. Con un patrimonio di 157 miliardi di dollari, Ballmer si piazza al sesto posto, mentre Gates è settimo, con una cifra molto simile. Anche se Ballmer ha lasciato la guida di Microsoft nel 2014, è ancora il maggiore azionista individuale della società e ha continuato a fare investimenti importanti, come l’acquisto dei Los Angeles Clippers per 2 miliardi di dollari. Insieme alla moglie, ha anche fondato il Ballmer Group per sostenere i bambini delle famiglie più povere.

Musk e Bezos in lotta per il podio

Nonostante questi colpi di scena, la vera attrazione resta la corsa tra Musk e Bezos per il primo posto. Bernard Arnault, il magnate del lusso, cerca di inserirsi nel dibattito, ma per ora sembra che la battaglia sia principalmente una questione tra Musk e Bezos. Negli ultimi venti giorni, Musk ha visto il suo patrimonio crescere di 26 miliardi di dollari, mentre Bezos ha guadagnato 10 miliardi. Il mondo dei miliardari è in continua evoluzione e le sorprese non mancano mai!