Le promozioni di Expert sono tra le più folli e allettanti che tu possa trovare! Le sue offerte sono pensate apposta per le tue esigenze ed ognuna presenta sconti eccezionali! Le promozioni sono proposte su una vastissima gamma di prodotti. Non importa se sei un appassionato di tecnologia alla ricerca dell’ultimo gadget o se cerchi di aggiornare gli elettrodomestici di casa, troverai sempre un’offerta che fa per te.

Se non hai voglia di uscire di casa, Expert ti regala la comodità dello shopping online! Il sito web di è facilissimo da usare e ti permette di accedere a tutte le promo, comprese quelle del volantino. Attenzione anche alle iniziative riservate esclusivamente agli acquirenti online. Puoi fare acquisti comodamente dal tuo divano (o dalla sdraio se sei in vacanza), esplorando l’ampissimissima gamma di prodotti e approfittando degli sconti più pazzi che ci possano essere. Non ci sono scuse per non approfittare di queste occasioni sensazionali. Visita il sito web o recati immediatamente in uno dei tanti negozi fisici per scoprire le promozioni più allettanti e inizia a fare shopping. Adesso ti aspetta il Black Friday d’Estate e sarà valido fino al 10 luglio!

Il Black Friday arriva in estate da Expert e ti regala promozioni da urlo

Non c’è momento migliore per fare acquisti da Expert che durante il Black Friday d’estate! Se sei alla ricerca di una nuova e sensazionale TV super tecnologica o di qualsiasi altro dispositivo a un prezzo stracciato sappi che lo troverai solo in questo magnifico store. Puoi avere una magnifica TV Samsung da 55”, grazie a sconti pazzeschi, al prezzo sensazionale di soli 1099 euro. Se preferisci uno schermo ancora più grande, opta per il modello Hisense da 65” proposto da Expert al costo di soli 449 euro. Con queste offerte, guardare i tuoi film e serie TV preferiti non sarà mai stato così entusiasmante!

Il volantino Expert di questo Black Friday d’estate non si limita ovviamente solo alle TV, ti pare? Tra le tantissime promo folli, ci sono anche diversi modelli di smartphone. Acquista il favoloso e maneggevole Samsung A35 per appena 299,90 euro. Se desideri invece un dispositivo con connettività 5G, non perdere il Realme 12 Pro proposto al costo ultra stracciato di 369,90 euro. Non perdere tempo! Corri a scoprire le offerte del volantino Expert e acquista subito i tuoi device preferiti a prezzi imbattibili.