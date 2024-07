Rimanendo in tema guerra, è inevitabile menzionare la tecnologia applicata al mondo delle armi, specialmente considerando gli eventi degli ultimi anni. Recentemente è stata svelata una nuova arma molto potente e precisa, in dotazione all’esercito australiano. Si tratta di un innovativo laser portatile che rappresenta un significativo avanzamento nella difesa dai droni.

Il sistema, denominato Fractl, è stato interamente sviluppato da AIM Defence e promette di rivoluzionare il campo della tecnologia militare con la sua potenza e precisione senza precedenti. Secondo gli esperti, Fractl è il laser portatile ad alta energia più potente ed efficace mai creato.

Arriva il laser portatile per combattere i droni

I test condotti hanno dimostrato l’eccezionale capacità della nuova arma nel neutralizzare i dispositivi in volo con grande facilità. A differenza delle armi tradizionali, spesso inefficaci contro velivoli agili, il laser si distingue per la sua estrema precisione. Inoltre, fonti riferiscono che Fractl è molto versatile ed economico. Il suo raggio ad alta intensità è in grado di incenerire droni in movimento fino a 1000metri e quelli più stabili fino a 1500metri. Il sistema di puntamento avanzato garantisce agli operatori di colpire esattamente il punto desiderato. In questo modo vengono minimizzati i danni collaterali.

Il laser, oltre a distruggere i bersagli, può essere impiegato anche per segnali di avvertimento. Ad esempio, per accecare temporaneamente i sensori dei droni o per disabilitarli con danni minimi. Tale versatilità rende Fractl uno strumento multifunzionale nelle operazioni di difesa.

Il generale John Thompson ha sottolineato l’importanza di questa innovazione poiché i droni costituiscono una sfida in costante evoluzione. Un’arma a energia diretta capace di rilevare, tracciare e neutralizzare gli obiettivi in modo efficace, è essenziale.

Tale sviluppo rappresenta un passo avanti cruciale per le forze armate australiane. Probabilmente influenzerà le strategie di difesa a livello globale. La capacità di neutralizzare droni con tale precisione e versatilità pone Fractl come un punto di riferimento nel campo delle armi ad energia diretta, fornendo una soluzione efficace alle sfide moderne del campo di battaglia.