Apple si prepara a rinnovare completamente la sua linea di cuffie AirPods, con le prime novità attese già per l’autunno di quest’anno. Durante questo periodo, l’azienda di Cupertino dovrebbe presentare le AirPods di quarta generazione e una versione aggiornata delle AirPods Max, che includerà il connettore USB-C, in linea con la crescente tendenza verso la standardizzazione dei cavi di ricarica.

Le innovazione nelle nuove AirPods

Tuttavia, per quanto riguarda le AirPods Pro di terza generazione, sembra che ci sarà da attendere più a lungo. Inizialmente previsto per il 2025, il lancio potrebbe slittare addirittura al 2026. Recenti dichiarazioni del noto analista Ming-Chi Kuo suggeriscono che Apple stia progettando innovazioni significative per queste cuffie, inclusi alcuni avanzamenti tecnologici notevoli.

Kuo ha rivelato, tramite un post su Medium, che Apple sta lavorando su una versione avanzata delle AirPods dotata di fotocamere ad infrarossi. Questi sensori, simili a quelli utilizzati per il Face ID, potrebbero rivoluzionare la gestione dell’audio spaziale. L’idea è che le fotocamere IR migliorino l’interazione delle cuffie con il visore Vision Pro di Apple, monitorando i cambiamenti ambientali e i movimenti dell’utente in tempo reale.

Se queste fotocamere verranno integrate, le AirPods potranno ottimizzare l’audio in base alla direzione in cui l’utente sta guardando, offrendo un’esperienza immersiva senza precedenti. Ad esempio, mentre si guarda un video con il Vision Pro, l’audio potrebbe essere enfatizzato in tempo reale dalla direzione verso la quale si è focalizzati.

Foxconn e i suoi sensori IR

Secondo le informazioni di Kuo, Foxconn fornirà questi sensori IR e la produzione iniziale dovrebbe essere di circa 10 milioni di unità. Anche se Kuo non conferma esplicitamente che saranno le AirPods Pro di nuova generazione a includere questi sensori, è probabile, considerando che le attuali AirPods Pro già supportano tecnologie avanzate, come l’audio lossless, e sono progettate per integrarsi perfettamente con il Vision Pro. La crescente integrazione tra hardware e software sembra essere una delle priorità di Apple per il futuro prossimo.