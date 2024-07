Amazon decide di fare un regalo ai propri utenti, mettendo a disposizione le Oppo Enco Buds2, cuffiette, o meglio definite auricolari, true wireless di qualità, in vendita ad uno dei prezzi più bassi che si siano mai visti prima d’ora, grazie proprio alla fortissima riduzione del 60% applicata in automatico da Amazon.

Il modello viene commercializzato in due colorazioni differenti: bianco o nero. Nel primo caso troviamo un case con rivestimento lucido, che tende più che altro a sporcarsi facilmente e trattenere le impronte, mentre il colore nero prevede un rivestimento opaco, con la parte interna in contrasto di colorazione azzurra.

Se premete questo link vi collegherete al nostro canale Telegram ufficiale, con i codici sconto Amazon esclusivi gratis, e tanti sconti incredibili.

Oppo Enco Buds2: offerta da non credere solo oggi

Oppo Enco Buds2 sono le cuffiette che dovete acquistare subito nel momento in cui foste alla ricerca di un prodotto dall’ottimo rapporto qualità/prezzo, infatti in genere hanno un prezzo di listino di 49 euro, ma approfittando della promozione di Amazon, la spesa finale da sostenere è stata ridotta del 60%, fino ad arrivare a poter spendere solamente 19 euro. Acquistatele qui.

Le cuffiette presentano una batteria ricaricabile che garantisce lunghe sessioni di utilizzo, anche pari a 20 ore continuative, sfruttando ovviamente la custodia inclusa in confezione. La ricarica avviene tramite la porta USB-C presente inferiormente, all’interno delle cuffiette è stato posizionato un driver da 10 millimetri placcato in titanio, che garantisce una buonissima resa complessiva, almeno in confronto alla fascia di prezzo di posizionamento. Non manca la gaming mode, per ridurre al massimo la latenza e poter godere di una risposta rapida ed immediata, anche durante le sessioni di gaming particolarmente intense.

I comandi sono completamente touch, presenti direttamente sulla cuffietta, utili per regolare senza troppa difficoltà il volume o impostare una specifica riproduzione musicale.