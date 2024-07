Telegram ha recentemente rilasciato un aggiornamento, introducendo una serie di nuove funzionalità. Tale aggiornamento porta novità interessanti come la minimizzazione delle mini app in una barra compatta, la ricerca delle storie per hashtag o posizione, e un nuovo widget per i link.

Con oltre 500milioni di utenti che interagiscono mensilmente con le mini app, Telegram ha implementato una funzione che le riguarda da vicino. Suddetta funzionalità consente di ridurre tali app in una barra situata nella parte inferiore dello schermo. Ciò permette agli utenti di passare facilmente tra le diverse funzioni senza dover attendere il caricamento completo ogni volta che aprono un’applicazione. Per minimizzare una mini app, basta scorrere verso il basso sul suo titolo, e per riaprirla è sufficiente toccare la barra delle app e selezionare l’app desiderata.

Telegram introduce nuove interessanti funzionalità

Inoltre, l’aggiornamento introduce miglioramenti per i creator che monetizzano i loro canali. Telegram ha introdotto il mese scorso le “Stelle”, un sistema che permette ai creator di guadagnare ricompense in Toncoin. Si tratta della criptovaluta principale di The Open Network. Ora, le Stelle possono anche essere utilizzate per acquistare inserzioni su Telegram. Ciò offre ai creator un ulteriore strumento per promuovere i propri contenuti e attrarre nuovi abbonati, senza che la piattaforma addebiti commissioni sulle transazioni.

Le storie su Telegram diventano più interattive grazie alla nuova funzionalità di ricerca per hashtag o posizione. Gli utenti possono ora esplorare contenuti pubblici correlati utilizzando tale sistema. Questo amplia le possibilità di scoperta e connessione tra gli utenti, consentendo loro di vedere storie pubbliche dallo stesso luogo o con lo stesso hashtag. È importante notare che solo le storie visibili agli utenti appaiono nei risultati di ricerca, garantendo la privacy delle storie private.

Un’altra novità riguarda gli utenti Premium di Telegram, che ora possono arricchire le loro storie con un widget per i link. Questo strumento crea anteprime dei link inseriti nelle foto o nei video delle storie, adattandosi sia a sfondi chiari che scuri. Questo rende i link più visibili e interattivi, migliorando l’interazione degli utenti con i contenuti condivisi.

Infine, Telegram offre ora agevolazioni per gli sviluppatori di mini app e bot, così come per i creatori di contenuti, che possono beneficiare di uno sconto del 30% sulle tariffe normali delle inserzioni per promuovere i loro progetti. Tale incentivo mira a stimolare la crescita e la visibilità delle applicazioni e dei contenuti sulla piattaforma.