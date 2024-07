Continua ad ampliarsi la vasta gamma di smartphone di fascia media del noto produttore tech Oppo. Nel corso delle ultime ore, infatti, l’azienda ha presentato per il mercato cinese un nuovo dispositivo, ovvero il nuovo Oppo A3. Si tratta della versione base di Oppo A3 Pro, il quale era stato annunciato ufficialmente dall’azienda qualche mese fa. Tra le caratteristiche, troviamo un design piuttosto giovanile con tante colorazioni disponibili. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Oppo A3, ufficiale per il mercato cinese il nuovo mid-range di Oppo

Nel corso delle ultime ore il produttore tech Oppo ha ampliato la sua gamma di prodotti con un nuovo smartphone di fascia media. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo Oppo A3. Si tratta di un dispositivo piuttosto curato dal punto di vista estetico. La backcover è infatti disponibile in diverse colorazioni, tra cui Green, Black e Purple. Sul retro spicca poi il modulo fotografico di forma circolare.

Al suo interno, sono presenti tre fotocamere, di cui un sensore principale da 50 MP con apertura focale pari a f/1.8. Sulla parte frontale del device spicca invece la presenza di un ampio display con tecnologia OLED e con le cornici estremamente ottimizzate. Il pannello ha una diagonale pari a 6.7 pollici in risoluzione FullHD+ ed è inoltre presente una frequenza di aggiornamento pari a 120Hz.

Lo smartphone può inoltre contare sulla presenza di una batteria piuttosto importante. Si parla infatti in rete di una batteria con una capienza di ben 5000 mah con supporto alla ricarica rapida da 45W. Le prestazioni sono infine affidare ad un processione di casa MediaTek. Si tratta nello specifico del soc MediaTek Dimensity 7050 e all’appello sono presenti numerosi tagli di memoria.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo Oppo A3 sarà distribuito ufficialmente per il mercato cinese ad un prezzo iniziale di circa 205 euro al cambio attuale. Vi aggiorneremo non appena arriveranno nuove informazioni.