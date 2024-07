Il mercato delle auto elettriche in Europa sta per vivere una rivoluzione, almeno secondo l’ultimo rapporto di Dataforce. A partire dal 2025, le vendite di veicoli elettrici sono destinate a salire vertiginosamente. Pensate che, entro il 2029, potrebbero addirittura superare il numero delle auto a benzina e diesel messe insieme. È una prospettiva che, fino a pochi anni fa, sembrava pura fantascienza.

Il mercato delle auto elettriche in crescita

Già l’anno prossimo, si prevede che le auto elettriche rappresenteranno il 23% del mercato europeo. Ma questo è solo l’inizio: entro la fine del decennio, la loro quota dovrebbe balzare al 48%. Nel frattempo, le auto a benzina e diesel vedranno la loro fetta di mercato ridursi drasticamente, passando dal 64% del 2023 al 34% nel 2029. Questa trasformazione è guidata da vari fattori, tra cui normative ambientali sempre più stringenti e continui progressi tecnologici. Le nuove batterie durano di più e si ricaricano più in fretta, rendendo le auto elettriche sempre più allettanti per i consumatori.

Tuttavia, non tutto è rose e fiori. A breve termine, potremmo assistere a un rallentamento delle vendite di auto elettriche. Questo potrebbe accadere perché alcuni governi, come quello tedesco, stanno riducendo i sussidi per l’acquisto di veicoli elettrici. Però, per bilanciare la situazione, la Germania ha introdotto nuovi incentivi per l’installazione di stazioni di ricarica domestiche, che potrebbero compensare in parte l’impatto negativo della riduzione dei sussidi.

Un altro aspetto cruciale per il successo delle auto elettriche è la costruzione delle infrastrutture di ricarica pubblica. Al momento, la rete di colonnine di ricarica è insufficiente e ha bisogno di essere ampliata notevolmente per poter soddisfare la crescente domanda. Sigrid de Vries, direttore generale dell’ACEA, ha sottolineato l’urgenza di aumentare gli investimenti in queste infrastrutture. Secondo lei, è fondamentale per raggiungere gli obiettivi climatici dell’Unione Europea.

L’esigenza di un’infrastruttura adeguata

De Vries ha anche espresso preoccupazione per il fatto che, nonostante l’aumento delle auto elettriche, la rete di ricarica non sta crescendo abbastanza velocemente. Se non si interviene prontamente, questo divario potrebbe continuare ad allargarsi. E senza una rete di ricarica adeguata, la crescita del mercato delle auto elettriche potrebbe subire seri rallentamenti, mettendo a rischio gli sforzi per una mobilità sostenibile e a zero emissioni.