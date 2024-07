La gestione e la conservazione delle conversazioni su WhatsApp sono cruciali per molti utenti. Ciò vale soprattutto adesso, alla luce dei recenti cambiamenti nelle politiche di backup su Google Drive. Tali interventi hanno importanti implicazioni per chi utilizza i backup automatici per salvare chat, contatti e file multimediali. Ma cosa cambia? Recentemente, WhatsApp ha aggiornato le sue politiche riguardo ai backup su Google Drive. La piattaforma ha informato gli utenti che quest’ultimi consumeranno spazio di archiviazione all’interno del limite gratuito di 15 GB. Ciò rappresenta un cambiamento significativo poiché i backup che possono occupare fino a 5GB di spazio, diventano problematici per chi ha già raggiunto la capacità massima a causa di altri file come foto e video.

WhatsApp cambia le regole per il salvataggio delle chat

Per gestire tale situazione, gli utenti hanno diverse opzioni. È possibile aumentare lo spazio di archiviazione su Google Drive. Per farlo si possono acquistare ulteriori 100GB per una piccola tariffa mensile. In alternativa, è possibile creare un account apposito. Quest’ultimo verrà utilizzato solo per i backup di WhatsApp. Un’altra opzione è effettuare il salvataggio locale sul dispositivo o utilizzare un disco rigido esterno. In questo modo ci si può affidare a varianti sicure e controllabili.

È importante ricordare che, eseguire il backup delle conversazioni su WhatsApp è fondamentale per non perdere le chat. Su un dispositivo Android, è necessario aprire l’app, andare su “Impostazioni”, selezionare “Chat” e poi “Backup delle chat”. Da qui, si può scegliere dove eseguire il backup. Su un iPhone, invece, bisogna aprire WhatsApp, andare su Impostazioni, selezionare “Chat” e poi “Backup delle chat”, e toccare “Esegui backup adesso” per un backup manuale su iCloud. È anche possibile impostare la modalità automatica. Per farlo basta selezionare la voce “Backup automatico”.

Ci sono casi in cui gli utenti perdono i propri dati quando devono cambiare smartphone. Per evitare tale scenario è possibile trasferire WhatsApp sul nuovo dispositivo. Il sistema è semplice, ma può cambiare in base al sistema operativo utilizzato. Per procedere, passando da un dispositivo Android ad un altro, bisogna effettuare un backup su Google Drive. A questo punto si procede installando WhatsApp sul nuovo smartphone. La piattaforma invita gli utenti a verificare il numero e poi fornisce la possibilità di scegliere di ripristinare le chat. Stesso discorso vale per gli smartphone Apple. Mentre se si vuole procedere trasferendo i dati tra smartphone Android ed iPhone, è necessario utilizzare un’app di terze parti compatibile.