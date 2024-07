Apple potrebbe presto rilasciare iOS 17.6: cosa cambia?

Apple rilascia una nuova versione di iOS17 per i suoi iPhone

sta prestando particolare attenzione al suo sistema operativo. Un mese fa ha rilasciatoper tutti gli. Nel frattempo, sta lavorando al nuovo. Eppure, sembra che il gigante di Cupertino sia concentrato contemporaneamente sull’ultimazione del ciclo vitale dell’attuale generazione del suo sistema operativo:. Quest’ultimo è in fase avanzata di sviluppo, ed è già disponibile per alcuni utenti della

Con tutta probabilità, iOS 17.6 sarà la penultima versione di iOS17. Il suo ciclo di vita si concluderà con iOS 17.7, previsto per fine estate. Quest’ultimo aggiornamento arriverà poco prima del lancio della versione stabile di iOS18, atteso per settembre. Quest’ultimo, infatti, arriverà in concomitanza con l’uscita dei nuovi iPhone 16.

Dato che si tratta delle ultime versioni di iOS 17 non introdurranno grandi novità software. Apple ha deciso di riservare le nuove funzionalità principali per iOS18. A conferma di ciò, la prima beta pubblica di iOS 17.6, disponibile da circa dieci giorni per tutti gli iscritti al programma, non sembra includere aggiornamenti significativi. A tal proposito, sembra che Apple si sia focalizzata sulla correzione degli ultimi bug presenti nel sistema operativo. Inoltre, sono stati rilasciati diversi interventi con lo scopo di migliorare la stabilità e la sicurezza degli smartphone. Quest’ultimi sono fondamentali per rendere gli smartphone Apple più fluiti ed efficienti. Come accennato, il nuovo aggiornamento potrebbe arrivare nella sua versione stabile nella prima metà del mese.

La mancata presenza di nuove funzionalità non significa che gli aggiornamenti non apporteranno miglioramenti. Quest’ultimi sono la base che andrà a sostenere l’arrivo del nuovo iOS18. Quest’ultimo introdurrà sugli iPhone novità importanti che potrebbero rivoluzionarne il funzionamento. Al momento è solo possibile attendere il rilascio delle nuove versioni aggiornate del sistema operativo iOS per scoprire come evolverà dell’esperienza utente sugli smartphone Apple.