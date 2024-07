PosteMobile ha ufficialmente introdotto l’Opzione 5G. Ciò apre le porte alle reti di nuova generazione per tutti i suoi clienti. Il servizio, si basa sulla rete Vodafone, ed è disponibile con un costo aggiuntivo di 3euro al mese. Quest’ultimo si aggiunge alla tariffa base. Tale opzione consente di navigare con velocità massime di 2Gbps in download. Mentre per l’upload si parla di 200Mbps. Per accedere al 5G di PosteMobile gli utenti devono avere uno smartphone compatibile. Inoltre, bisogna attivare l’opzione dalle impostazioni del dispositivo. Infine, è necessario trovarsi in un’area coperta dalla rete.

Con PosteMobile arriva l’Opzione 5G

Al momento, il gestore non propone tariffe che includono direttamente tale connessione. Dunque, l’opzione sarà disponibile come scelta aggiuntiva alle offerte esistenti. Ad esempio, un cliente che sottoscrive la promo PosteMobile WOW Days 50 a 5,99euro al mese può aggiungere il servizio 5G per ulteriori 3 euro. Ciò porta il costo totale a 8,99euro mensili. L’opzione è attivabile sia dai clienti già esistenti, dai nuovi clienti che sottoscrivono un nuovo contratto, sia da quelli che effettuano la portabilità del proprio numero.

Per chi aderisce a piani con rinnovo non mensile, i costi dell’Opzione 5G variano. Si parte da 9euro per rinnovi trimestrali, 18euro per quelli semestrali e 36euro per quelli annuali. Il costo dell’opzione viene scalato dal credito presente sulla SIM. Nei piani PostePay Connect, invece, i rinnovi saranno addebitati sulla carta Postepay Evolution collegata alla scheda. È importante notare che, in caso di credito sufficiente per il rinnovo dell’offerta base ma insufficiente per quello del 5G, quest’ultimo verrà disattivato automaticamente. Sarà possibile riattivarlo tramite diverse opzioni. Si può sfruttare l’app Postepay, l’area personale del sito, un SMS gratuito con testo “SI 5G” al numero 4071160, o chiamando il 160.

L’Opzione 5G può essere attivata in diversi modi. È possibile recarsi in un Ufficio Postale al momento dell’attivazione di una nuova SIM, o procedere tramite l’app Postepay nella sezione “Personalizza il tuo piano”. Come opzione aggiuntiva è possibile inviare un SMS con scritto “SI 5G” al 4071160, oppure chiamare il numero 160.