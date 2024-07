Oppo Reno 11F: prezzo RIDICOLO oggi su Amazon

Oppo Reno 11F è lo smartphone di fascia media che riesce perfettamente a dire la sua nel mercato della rivendita di elettronica, riuscendo a tutti gli effetti a garantire al consumatore ottime prestazioni, con prezzi tutt’altro che impossibili da raggiungere.

Le dimensioni di questo dispositivo rientrano perfettamente negli standard del periodo, infatti il dispositivo è pari a 161,1 x 74,7 x 7,54 millimetri, con un peso che oggi si aggira attorno ai 177 grammi. Il display risulta essere di ottima qualità, essendo a tutti gli effetti un AMOLED da 6,7 pollici di diagonale, con 394 ppi, refresh rate a 120Hz, ed anche una risoluzione massima di 1080 x 2412 pixel, che risulta essere protetto da Panda Glass, per resistenza a graffi ed urti di vario genere.

Se volete le offerte Amazon sul vostro smartphone, correte subito ad iscrivervi gratis al nostro canale Telegram ufficiale a questo link.

Oppo Reno 11F: offerta mai vista prima d’ora

Tutti possono pensare di acquistare questo bellissimo Oppo Reno 11F, dotato di un design di una cover posteriore davvero unico nel suo genere, infatti il prezzo di vendita è tutt’altro che elevato, se considerate che basteranno 242,99 euro per effettuare l’ordine definitivo. Collegatevi subito a questo link.

Sotto il cofano è possibile trovare un processore MediaTek Dimensity 7050, octa-core con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, che risulta essere fortunatamente espandibile con microSD, il tutto con un comparto fotografico composto da un sensore principale da 64 megapixel, che viene a sua volta seguito a ruota da un secondario da 8 megapixel, ultragrandangolare per scatti di ottima fattura, finendo con un effetto bokeh da soli 2 megapixel. Anteriormente, se interessati alla fotografia, ricordiamo essere presente un sensore da 32 megapixel, con apertura F2.4, il tutto per riuscire a realizzare video in 4K a 30fps di ottima qualità generale, sia anteriormente che posteriormente, per una maggiore versatilità del medesimo prodotto.