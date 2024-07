La famiglia Motorola Edge 50 è quasi al completo. L’ultimo device che completa la serie si sta avvicinando al proprio debutto, anche se in ritardo rispetto ai propri fratelli maggiori. Il nuovo Edge 50 5G si andrà ad affiancare a Edge 50 Fusion, Edge 50 Pro e Edge 50 Ultra molto presto.

Sebbene Motorola non abbia confermato ufficialmente la data di rilascio, le indiscrezioni indicano che il nuovo smartphone arriverà proprio a luglio. Le informazioni svelate da 91mobiles e riprese da varie testate internazionali, permettono di scoprire anche ulteriori dettagli in merito.

Il nuovo Edge 50 5G si configura come lo smartphone di accesso alla serie, con gli altri modelli caratterizzati da feature e soluzioni tecniche di rilevanza crescente. Nonostante questo posizionamento, la scheda tecnica del device sarà piuttosto interessante.

Edge 50 5G si prepara per il lancio previsto a luglio e, nel frattempo, scopriamo il prezzo del nuovo smartphone di Motorola

Stando a quanto emerso fino ad ora, possiamo aspettarci la presenza di un SoC Snapdragon 7s Gen 2 utilizzando anche su uno degli altri modelli. Per quanto riguarda il comparto fotografico, gli analisti indicano un’ottica principale Sony LYT-700C da 50 megapixel.

La batteria da 5.000mAh con supporto alla ricarica rapida a 68W garantirà l’ampia autonomia. Le colorazioni disponibili al lancio, invece, avranno tonalità tendenti al verde, pesca e grigio. Il sistema operativo presente è basato su Android 14 con l’interfaccia proprietaria Hello UI. Nonostante non siano disponibili dettagli sulla dimensione del display e sul design, sappiamo che il device supporterà il Wi-Fi 6 e la tecnologia NFC per i pagamenti contactless.

Infine, il dettaglio più importante emerso in queste ore è il prezzo di lancio europeo. Motorola sembra aver fissato il listino di Edge 50 5G a 599 euro per il Vecchio Continente. La configurazione di RAM e memoria interna per il dispostivo sarà di 12/512GB e non sappiamo se saranno disponibili ulteriori varianti.