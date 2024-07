Motorola Edge 50 Ultra: sconto di quasi 150 euro su AMAZON

Motorola Edge 50 Ultra è il top di gamma dell’azienda per il 2024, un prodotto che riesce a convincere milioni di consumatori all’acquisto, data la presenza di specifiche di alto livello, che permettono comunque di raggiungere prestazioni altrimenti irraggiungibili, almeno per questa fascia di prezzo.

Il pannello è un buon pOLED da 6,67 pollici di diagonale, che raggiunge un refresh rate a 144Hz, con risoluzione superiore al FullHD, tutto mosso dal processore di ultima generazione, il Qualcomm Snapdragon che tanti di noi amano ed apprezzano, con anche una configurazione di base sufficientemente fornita: composta più che altro da 16GB di RAM e 1TB di memoria interna, almeno nella nostra versione.

Scoprite i codici sconto Amazon gratis che potete avere solo oggi con il nostro canale Telegram ufficiale, disponibile a questo link.

Motorola Edge 50 Ultra: lo sconto è da pazzi

Lo sconto che Amazon ha deciso di attivare su Motorola Edge 50 Ultra è davvero da pazzi, dovete sapere infatti che il prodotto in questione viene proposto da Motorola a 999 euro, cifra che riteniamo essere più che adeguata per la sua qualità generale, ma che allo stesso tempo viene ridotta sapientemente da Amazon del 13%, pari a circa 135 euro di sconto, fino ad arrivare al suo valore finale di soli 864 euro. Premete questo link per l’acquisto.

Il comparto fotografico rappresenta senza dubbio il fiore all’occhiello dello smartphone, essendo comunque composto, nella parte posteriore, da ben 3 sensori differenti: un principale da 50 megapixel, seguito da ultragrandangolare e teleobiettivo rispettivamente da 50 e 64 megapixel, con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. La batteria è un componente da 4500mAh, un quantitativo che a prima vista potrebbe apparire ridotto, ma che allo stesso vi assicuriamo essere più che sufficiente per la tipologia di prodotto, che viene supportato anche dalla presenza della ricarica rapida a 125W. Il Motorola Edge 50 Ultra, lo ricordiamo, è completamente impermeabile, data la certificazione IP68.