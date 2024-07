Il leaker eXtas1s ha rilasciato un’indiscrezione riguardo l’Xbox Store. Quest’ultimo potrebbe presto integrare il servizio di cloud gaming NVIDIA GeForce Now. Tale novità permetterebbe agli utenti di avviare i giochi direttamente tramite il sistema. Ciò amplia le possibilità di accesso ai titoli disponibili nello store di Xbox. Il leaker ha dichiarato che secondo alcune indiscrezioni potrebbe esserci un imminente accordo tra le due società. Dunque, l’annuncio potrebbe arrivare a breve.

Inoltre, ha sottolineato che diversi giochi presenti nell’Xbox Store offrono già la possibilità di “giocare con GeForce Now“, suggerendo una prossima integrazione tra i due servizi. La nuova funzionalità potrebbe aprire scenari interessanti.

Nuovo accordo in arrivo tra Xbox ed NVIDIA

Potrebbe trattarsi di un’integrazione esclusiva per l’app da PC. In questo modo verrò consentito di avviare i giochi compatibili acquistati tramite Microsoft Store o inclusi nel PC Game Pass direttamente dallo store di Xbox. In alternativa, l’integrazione potrebbe estendersi anche alle console, permettendo agli utenti di Series X o S di accedere ai giochi tramite GeForce Now. Quest’ultima ipotesi rappresenterebbe una significativa evoluzione per il gaming su console. Ciò offre agli utenti una nuova modalità di accesso ai giochi.

Le immagini trapelate, che sono state confermate come reali, indicano chiaramente l’esistenza di tale funzione. Ad esempio, un’immagine dallo store italiano di Xbox condivisa da un lettore, baldoXER, mostra la possibilità di avviare un gioco tramite NVIDIA GeForce Now. Non è la prima volta che eXtas1s condivide informazioni rivelatesi accurate. La collaborazione in corso tra Microsoft e NVIDIA per rendere i giochi Microsoft compatibili con GeForce Now rende tale indiscrezione particolarmente credibile. È però utile attendere conferme ufficiali da parte delle due aziende prima di trarre conclusioni definitive.

Se l’integrazione di GeForce Now nell’Xbox Store venisse confermata, rappresenterebbe un passo importante per il cloud gaming. Tale scenario amplierà le opzioni a disposizione degli utenti e migliorerà l’accessibilità ai giochi. Potrebbe trattarsi di una nuova era per il gaming su console, con una maggiore flessibilità per i giocatori che desiderano sfruttare le potenzialità del cloud.