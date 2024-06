Mentre si svolgeva l’ultimo Xbox Games Showcase, Sara Bond ha rivelato ai fan della console di Microsoft che arriveranno tre nuovi modelli famiglia Xbox Series X|S.

Queste nuove versioni in arrivo non sostituiranno i modelli esistenti, ma saranno complementari. Oltre a queste novità, i fan, si aspettavano un annuncio riguardante una Xbox portatile. Ad alimentare le aspettative dei fan è stato l’interesse che Phil Spencer, capo della divisione gaming di Microsoft, ha mostrato per i dispositivi da gaming portatili. Ad evidenziare una crescente domanda per i dispositivi da gioco portatili sono prodotti come il Steam Deck, l’Asus ROG Ally X e la Nintendo Switch. La crescente richiesta di questi dispositivi ha incentivato il Team di Xbox a tentare un approccio in questo mercato.

Cosa ne pensa il CEO di Microsoft Gaming del gioco mobile?

Durante l’IGN Live, in un intervista, Phil Spencer ha sottolineato che l’evento era concentrato principalmente sui giochi. Ad ogni modo, il capo della divisione gaming di Microsoft ha riconosciuto quanto sia importante il gioco in locale per una futura Xbox portatile. Inoltre, ha affermato che tale dispositivo non dovrebbe limitare l’esperienza degli utenti allo streaming, ma dovrebbe permettere loro anche di scaricare e giocare titoli in qualsiasi luogo.

Anche se ci sono molti rumors e le informazioni siano sparse, sembrerebbe che Microsoft abbia già sviluppato i primi prototipi di Xbox portatile. Nonostante ciò, l’azienda non sembra voler fornire più dettagli fino a quando la console non sarà pronta per un annuncio di ufficializzazione. Stiamo a vedere se ci sarà un annuncio entro quest’anno.