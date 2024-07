Uno dei temi caldi nel mondo dei motori e senza alcun dubbio, quello della guida autonoma, Tesla ha assegnato un passo importante nella sua gara a questa tecnologia dal momento che finalmente è riuscita a ottenere il permesso di effettuare dei testi in Cina per quanto riguarda la sua tecnologia di guida autonoma FSD, cosa che nel breve periodo consentirà all’azienda di Elon Musk di esordire su un nuovo mercato e aumentare la propria competitività.

Se parliamo di guida autonoma, però in Cina viene subito in mente il nome di Xpeng, Azienda che si occupa della medesima tematica, però appunto nello Stato cinese, a fronte dell’ultima novità il suo CEO ha deciso di recarsi negli Stati Uniti per testare con mano la tecnologia concorrente e capire quanti dettagli in più su ciò che sta per sbarcare in Cina.

Le impressioni del CEO

Le impressioni del numero uno di Xpeng sono stati condivisi online tramite un post su Linkedin che recita:

“Qualche giorno fa, ho avuto l’occasione di testare la FSD V12.3.6 in California e ho fatto un giro un giro di prova su una vettura Waymo. Dal mio punto di vista, Waymo ha ottenuto i risultati migliori nel centro di San Francisco, mentre la FSD ha segnato una supremazia all’interno Silicon Valley e nelle autostrade, districandosi all’interno di varie situazioni stradali in modo fluido. i progressi compiuti dalla FSD in questi pochi mesi mi hanno davvero colpito. Garantisce un’esperienza di guida e tante funzionalità dalle quali possiamo imparare molto. Sicuramente il 2025 sarà l’anno della svolta per la guida autonoma e segnerà importanti cambiamenti per quanto riguarda il settore della guida in generale. Ognuno di noi nel settore della guida autonoma ha da imparare qualcosa dagli altri, in modo da interagire e creare un sistema omogeneo e unificato per garantire la migliore esperienza al passeggero.“.

Ha poi proseguito, allegando un video della propria esperienza, sottolineando la propria curiosità dal momento che le strade cinesi sono più complesse di quelle americane, dunque costituiscono una vera sfida per il sistema Tesla, i risultati sono interesse del CEO che vuole vedere come si comporterà la concorrenza.